Violences urbaines : Des aides publiques débloquées pour indemniser les commerces sinistrés

Deux millions d'euros de la mairie de Marseille. Cinq millions de la Région Sud et cinq autres de la Métropole Aix-Marseille, pour former le fonds de soutien "Solidarités commerces pillés". Les collectivités locales ont débloqué une aide d'urgence pour dédommager les commerçants, artisans, restaurateurs et buralistes touchés par les violences urbaines.

Depuis une semaine et la mort de Nahel, tué par un policier à Nanterre, des nuits de violences urbaines s'enchainent dans plusieurs villes de France, et notamment à Marseille où la nuit la plus violente s'est déroulée de vendredi à samedi.

La Chambre de commerce et d'industrie évalue le nombre de commerces touchés à 400 dans toute la ville de Marseille, pour un coût d'indemnisation estimé à environ 100 millions d'euros. Le fonds de soutien "Solidarités commerces pillés" promet une aide sans critères de 10 000 € à chaque commerce touché, afin d'éponger les pertes et d'accompagner à la réparation des locaux . Cette enveloppe devrait être délivrée dans les deux semaines à venir.

Les élus locaux doivent voter le dispositif ce vendredi. Les Métropoles Toulon Provence Méditerranée et Nice Côte d'Azur devraient elles aussi contribuer au financement dans les prochains jours.