Violences urbaines : plus de 700 commerces attaqués, Bruno Le Maire annonce des reports de charges

Plus de 700 commerces ont été victimes d'attaques et de dégradations depuis le début des violences urbaines mardi soir, a annoncé ce samedi le ministre de l'Économie et des Finances Bruno Le Maire. Lors d'une conférence de presse, il a précisé que 200 points de vente de la grande distribution, 250 bureaux de tabac, 250 agences bancaires ainsi qu'une dizaine de centres commerciaux avaient été attaqués, pillés et pour certains intégralement brulés, auxquels viennent s'ajouter beaucoup de magasins de mode et d'articles de sport, ainsi que des enseignes de restauration rapide. "Ces actes sont inexcusables, intolérables", a-t-il fustigé.

Le ministre a annoncé "le report de paiement de charges sociales ou de charges fiscales" pour les commerçants touchés, après une réunion à Bercy avec les représentants des commerçants, restaurateurs et hôteliers, assureurs ainsi que des banques françaises. "La solidarité nationale doit jouer face à ces événements", a-t-il estimé, ajoutant qu'il avait également demandé aux banques "la plus grande compréhension en termes de traitement des échéances" des commerçants et des entrepreneurs touchés.

Le ministre a aussi évoqué "la possibilité de prolonger d'une semaine supplémentaire, si les commerçants le souhaitent, la période de soldes".

Pression sur les assureurs

Le ministre a également demandé aux assureurs de prolonger les délais de déclaration, de réduire les franchises et d'indemniser rapidement les professionnels victimes des émeutes. "Nous avons demandé aux assureurs de faire preuve de la plus grande simplicité dans le traitement des procédures", de "réduire au maximum les franchises" et "les indemnisations doivent arriver le plus vite possible", a déclaré Bruno Le Maire.

"Nous appelons tous les commerçants, tous les entrepreneurs, toutes les professions indépendantes qui ont pu être touchées par des actes de vandalisme au cours des quatre dernières nuits, à faire le plus vite possible leur déclaration d'assurance", a poursuivi le ministre.