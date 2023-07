Violences urbaines : "Un milliard d'euros de dégâts pour les entreprises", estime le patron du Medef

Un milliard d'euros de dégâts pour les entreprises, après une semaine de violences urbaines. Le patron du Medef, Geoffroy Roux de Bézieux livre une première estimation des dégradations ce mardi dans les colonnes du journal Le Parisien-Aujourd'hui en France . L'accalmie semble se confirmer après six nuits de tensions, en réaction à la mort du jeune Nahel , tué par un tir de policier mardi dernier à Nanterre. L'heure est désormais au bilan.

ⓘ Publicité

200 commerces pillés, 300 agences bancaires détruites

Selon le patron du Medef, 300 agences bancaires ont été détruites dans les émeutes, 250 bureaux de tabac vandalisés et 200 commerces pillés. "Tout a été volé, même des caisses enregistreuses, avant de mettre le feu pour détruire", dénonce Geoffroy Roux de Bézieux. Certaines images ont particulièrement choqué. A Nantes, un supermarché Lidl a été attaqué à la voiture bélier. Un Apple Store a été pillé en plein jour à Strasbourg . Dans le centre de Paris, aux Halles, plusieurs magasins ont été vandalisés et pillés.

"Les vidéos des émeutes dégradent l'image de la France", ajoute Geoffroy Roux de Bézieux, qui craint une baisse des réservations touristiques dans les prochaines semaines.

Geoffroy Roux de Bézieux demande des "avances ponctuelles" pour les entreprises touchées

Le patron du Medef demande à l'Etat d'activer des "avances ponctuelles" pour les entreprises victimes de dégâts. Il plaide aussi pour "accélérer l’instruction des permis de construire et les demandes d’autorisation de travaux pour rebâtir rapidement les entreprises détruites". Le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a déjà demandé samedi aux assureurs d'indemniser rapidement les victimes et de "réduire les franchises". Il propose aussi un report des charges sociales et fiscales pour les entreprises touchées.

Des annonces jugées insuffisantes par la Confédération des petites et moyennes entreprises. La CPME veut des "mesures de soutien immédiates et massives" et plaide pour un fonds de secours.