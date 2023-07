Violences urbaines : une cinquantaine de commerces vandalisés en Haute-Savoie

Cluses, Annecy, Thonon, Annemasse... Opticiens, coiffeurs, buralistes, restaurateurs... En Haute-Savoie, une cinquantaine de commerces ont été vandalisés en fin de semaine dernière, pendant les violences survenues après la mort de Nahel, ce jeune homme tué à Nanterre par un tir de policier . La CCI (Chambre de commerce et d'industrie) a ouvert une cellule de crise pour accompagner ces commerçants. Avec un numéro de téléphone dédié, le 04 50 33 72 99.

"Des airs de fin du monde"

Des commerçants pour lesquels, pas encore passées l'émotion et l'incompréhension, il faut déjà s'atteler aux démarches administratives. Ce pharmacien de Cluses, dans le quartier de la Sardagne, très chahuté dans la nuit de vendredi à samedi , n'a pas encore fait le devis pour remplacer sa vitrine, complètement brisée : "Je pense que je vais en avoir pour 2.000 à 3.000 euros". En attendant, la devanture a été remplacée par des panneaux de bois : "Rien que ça, cela m'a coûté, j'ai la facture, 983 euros."

Et encore, la facture sera bien plus élevée pour les commerces saccagés, y compris à l'intérieur. Pas majoritaires dans le département certes, mais il y en a. Un restaurant à Annecy, et puis des bureaux de tabac, quartier des Teppes à Annecy toujours, et dans le quartier de la Sardagne à Cluses. Celui de Christophe Laussu est aujourd'hui méconnaissable : "Des airs de fin du monde. Mon commerce est vandalisé, pillé" se désole le gérant.

Le bureau de tabac du quartier des Teppes à Annecy, vendredi matin. © Radio France - Lise Dussaut

Certains commerces pourraient ne pas s'en relever

Difficile pour lui de se mettre dans les papiers : "Je n'ai pas tout fait encore, il y en a beaucoup". Il a contacté son assurance, un expert doit passer dans les prochains jours. "J'attends son évaluation, témoigne Christophe Laussu. Je déciderai ensuite si je rouvre ou pas. Il y en aura pour plusieurs milliers d'euros."

C'est l'une des inquiétudes à la CCI. Qu'après ces événements, certains mettent la clé sous la porte. Son président, Philippe Carrier expose : "Il va être question de perte de chiffre d'affaires. Il va falloir que les commerces soient assurés, ce qui n'est peut-être pas le cas de tous. Et en cas de défaillance de ce côté-là, peut-être qu'il y en a qui vont fermer."

Depuis ce week-end, cinq personnes à la CCI sont dédiées à cette cellule de crise, pour répondre aux appels et aux mails. Les commerçants peuvent écrire à entreprises@haute-savoie.cci.fr. Ce dispositif restera en place tant que nécessaire.