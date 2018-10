Journée mondiale de lutte contre la pauvreté : Viorel, de la rue à la création d'entreprise à Strasbourg

Par Olivier Vogel, France Bleu Alsace, France Bleu Elsass et France Bleu

Viorel et sa femme, Andrea, sont des Roms de Roumanie. Agés de 32 et 27 ans ils sont arrivés en France, à Strasbourg, il y a 3 ans, ont vécu en camionnette, en caravane et sont aujourd'hui installés dans un appartement coquet. Viorel vient de créer sa petite entreprise.