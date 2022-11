Virbac, spécialiste de la nourriture pour animaux, envisage de doubler ses effectifs à Saint-Gilles

Virbac est spécialiste des aliments et médicaments pour chiens.

C’est une bonne nouvelle, à moyen terme, pour l’emploi, dans le Gard. Virbac, l’une des entreprises les plus importantes du secteur de la nourriture et des médicaments pour animaux, devrait doubler ses effectifs en s’installant dans sa nouvelle usine de Saint-Gilles. « Les 70 personnes qui travaillent actuellement sur le site de Vauvert seront bien sûr conservées », indique sur France Bleu Gard Lozère, ce lundi matin, Olivier Elfassy, directeur de l’unité commerciale de Virbac.

Si Virbac décide d’embaucher, c’est que le marché de la croquette et du cachet pour animaux est en plein boom. « C’est lié notamment à l’augmentation des populations de chiens et de chats en Europe, de l’ordre de 15 à 20%, dans certains pays », précise l’intéressé. Le nouveau site de Virbac va coûter entre 40 et 50 millions d’euros. Il devrait ouvrir fin 2025.

