Vire samedi : la manifestation qui inquiète

A peine tournée la page des manifs -et parfois des violences- de jeudi, que tous les regards se tournent vers la prochaine manifestation, celle de samedi. Si ce ne sont pas des journées de mobilisation comme celles des mardi et jeudi (ndlr : la prochaine journée de mobilisation est programmé le jeudi 6 avril), il y a toutes les semaines des manifestations du week-end dans les grandes-villes, moins nombreuses mais assez denses tout de même. Et samedi, c’est à Vire dans le Calvados que cela va se passer, et que les caméras seront présentes. Un rassemblement régional, voire national selon certains syndicats, qui pourrait réunir plusieurs milliers de personnes dans le territoire électoral de la 1ère ministre Elisabeth Borne.

Les autorités vigilantes

Alors que le gouvernement maintient le cap et qu’il refuse de retirer la réforme, le but, pour les syndicats, est d’envoyer un signal fort en visant non pas la 1ère ministre elle-même, mais le symbole qu'elle représente dans son fief électoral. C'est donc forcément un rassemblement qui inquiète les autorités. Dans le contexte explosif du moment, une semaine après les débordement de Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres, Vire est devenu une préoccupation, pas seulement dans le Calvados, mais aussi place Beauveau au ministère de l'Intérieur. Le préfet s’est rendu sur place ce mercredi pour rencontrer les élus et les gendarmes, et évaluer la situation.

La question de la place...et celle de la sécurisation

Car le premier problème avant de prévenir d’éventuels débordements, c’est celui de la place. Jusque-là, la plus grosse manifestation à Vire contre la réforme des retraites a réuni 1 200 personnes. C’était le 31 janvier. Ils pourraient être 5 000, peut-être plus samedi, et la seule question de la gestion du stationnement et des flux de manifestants est complexe à régler.

Mais surtout qui viendra dans le bocage samedi ? C’est la grande question. L’appel d’origine concernait l’ex Basse-Normandie (Calvados, Manche, Orne) mais sur les réseaux, l’ultra-gauche l’a nationalisé. Il y aura des Bretons, c’est quasi-certain et évidemment, Rennes n’étant qu’à 130 kms de Vire, la venue de blacks-blocs est envisagée.

La sous-préfecture, la mairie après l’épisode de la porte brûlée de Bordeaux, et la brigade de gendarmerie, seront des lieux très surveillés. Mais c’est surtout la permanence du député de la majorité Freddy Sertin, suppléant d’Elisabeth Borne, qui fera l’objet d’une surveillance très particulière.