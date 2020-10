Virginie Bastid crée à St Michel Escalus sa micro-entreprise de secrétariat

Virginie Bastid, l'art de savoir rebondir !

Installée à St Michel Escalus, mariée, 2 enfants, une fin de contrat au 31 mars, en début de confinement comme secrétaire de mairie, Virginie décide de se mettre à son compte et crée son auto-entreprise de secrétariat.

Carte de visite Virginie Bastid - Virginie Bastid

Comment tout a commencé ?

Son histoire professionnelle de secrétaire indépendante à distance a commencé début octobre. Mais elle est en préparation depuis plusieurs mois maintenant

Virginie, 12 ans d'expérience en gestion administrative, une référence dans son domaine, s'engage à fournir des prestations et des services en ligne de qualité, afin de fidéliser et satisfaire ses clients. « Je ne cesse d'évoluer et de proposer de nouveaux services pour mieux satisfaire les clients qui me font confiance et en conquérir de nouveaux ».

3 grands axes de prestations pour les professionnels et les particuliers :

-la gestion administrative lors d’un décès. Le côté paperasse est assez lourd et doit se traiter dans un temps imparti. Un crève-cœur pour la famille de recevoir chaque jour des courriers adressés au défunt.

-la relance impayés. Proposer aux entreprises de faire la gestion des impayés malheureusement trop nombreux et qu’un artisan ne peut pas toujours prendre le temps de gérer.

-Ensuite proposer ses services de secrétaire administrative et les prestations sont variées. Cela peut être des courriers aux particuliers, de la gestion des impôts en ligne pour nos ainés, ou toute autre aide à laquelle répondre pour les accompagner au mieux. Ensuite de la petite comptabilité au corps médical (ou toute autre entreprise) afin de préparer les remises en banque, ranger numériquement les dossiers, rédiger les comptes rendus patients ou les courriers de médecin à confrère. Aussi de la saisie de roman.

« J’ai choisi d’appeler mon entreprise #VBSL parce que # c’est un langage informatique jeune et que cela reflète bien le côté digital et distanciel de mon travail et les initiales correspondent à Virginie Bastid Secrétaire en Ligne ».

#VBSL met ses compétences à votre service que vous soyez professionnels et particuliers.

Collaborer avec une secrétaire indépendante c’est :

​-Alléger sa vie professionnelle et personnelle.

- Faire des économies

-La flexibilité d'un accompagnement sans engagement

- Pallier à une augmentation ponctuelle de votre activité

Retenir la compétence, la confidentialité, la disponibilité, le conseil, la rigueur, et le professionnalisme.

Interview Virginie Bastid Copier

​Retrouvez la relance éco tous les jours sur France Bleu Gascogne à 7H15.