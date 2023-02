Virginie et Julien Charbonnier, boulangers à Villeblevin, ne "rentrent pas dans les cases" des aides énergie

Le four de Julien et Virginie Charbonnier, à Brannay, fonctionne au fioul. Ils ne peuvent pas toucher les aides énergie de l'Etat, alors que leur facture a doublé.

Le vieux four à pain occupe une bonne partie du fournil, à côté des frigos, des placards et de la table où sont confectionnées les pâtisseries. Il occupe aussi tout l'esprit et le temps de Julien et Virginie Charbonnier. En 2022, le fioul consommé pour alimenter le four leur a coûté deux fois plus cher qu'en 2021. De 3 700, la facture en fin d'année est passée à plus de 7 500 euros.

Pour eux, pas de bouclier tarifaire ou d'amortisseur électricité. Ces deux dispositifs mis en place pour aider les entreprises face à la flambée des prix de l'énergie ne s'appliquent qu'aux consommations d'électricité et de gaz. Et contrairement aux ménages les plus modestes, qui ont bénéficié d'un chèque fioul cet hiver, les entreprises utilisatrices de ce carburant ne touchent rien.

"Ils ont oublié le fioul"

"On ne rentre pas dans les cases !", déplore Virginie. "Quand on contacte la chambre des métiers et de l'artisanat ou le service mis en place par la préfecture pour aider les entreprises, [joignable au 06 09 23 81 88], on nous dit qu'on n'est pas concernés. Ils ont oublié le fioul !"

Impossible de changer le four. L'investissement pour passer à un four électrique leur en coûterait 60 000 euros. Ils n'ont pas suffisamment de trésorerie pour le payer ou même pour emprunter et s'endetter.

Alors, pour tenter tant bien que mal de faire des économies, Julien Charbonnier a récemment dépensé 1 500 euros, afin de moderniser légèrement son four. Il consomme 10% de fioul en moins. Aussi, il l'arrête dès que les cuissons sont terminées. Quitte à le redémarrer quelques minutes plus tard.

Des doubles journées

Le couple de boulangers a aussi été contraint de se séparer d'une de leurs employées, à leur boulangerie de Villeblevin. "Elle est proche de la retraite donc elle devrait pouvoir toucher les allocations chômage d'ici là", explique Virginie. Mais il faut bien remplacer cette salariée. Et c'est Virginie qui s'en charge. En plus de son métier d'assistante maternelle, elle va désormais passer tous ses mercredis, et ses week-ends derrière le comptoir de la boulangerie. "Je prends sur moi pour que l'on puisse payer nos factures, garder la maison. Mais du coup, je travaille 80 à 90 heures par semaine !"

Elle est obligée de conserver son activité parallèle, car depuis six mois et l'augmentation des prix du fioul, Julien ne se tire plus de salaire. "C'est la première fois que cela m'arrive, en sept ans d'exercice", déplore-t-il. "J'ai la boule au ventre. Est-ce que je persévère ou est-ce que j'arrête ?"

Julien en appelle aux pouvoirs publics. Pour tenir au moins jusqu'à la fin de l'année 2023, date à laquelle il aura remboursé ses dettes contractées pour acheter les fonds de commerce. Et peut-être repartir sur un autre métier, même si "ce serait un crève-coeur." "On aurait besoin d'un coup de pouce, quelques milliers d'euros", estime sa compagne.

Leur fils a terminé son apprentissage en boulangerie, aux côtés de Julien. Le couple n'a pas pu l'embaucher à l'issue.