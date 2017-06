Visite au cœur du chantier de la tour "La Marseillaise" à Marseille

Elle sera livrée dans un peu plus d'un an, à la fin de l'été 2018. En attendant, c'est un chantier spectaculaire à Marseille, peut-être même le plus vertigineux du moment, juste à côté des bureaux de la CMA-CGM : la future tour "La Marseillaise", 135 mètres de haut.

C'est l'un des immenses chantiers en cours à Marseille, en plein cœur du quartier Euromed. Impossible de le manquer en arrivant par l'autoroute, juste après la Tour CMA-CGM : la future tour "La Marseillaise" va bientôt culminer à 135 mètres de haut. Soit, avec ses 31 étages, le bâtiment le plus haut de la ville, justement derrière celui de la CMA-CGM.

Marc Pietri, président de Constructa, contemple l'une des vues depuis le 22e étage de la Marseillaise (elle en comptera 31 au final) © Radio France - Tony Selliez

Vue mer pour 95% des postes de travail

Quelque 900 personnes auront travaillé sur ce chantier. Essentiellement des Marseillais. Pour l'entretien de la tour et ses services, il va aussi falloir une centaine de salariés, dont 15 emplois dédiés par exemple au pilotage de la boucle d'eau de mer.

"C'est comme le Mont-Blanc. Pendant qu'on grimpe, on en a ras-le-bol. Quand on arrive en haut, on se dit.. quand est-ce qu'on va pouvoir le refaire ?" Marc Pietri, président de Constructa

Marc Pietri, président de Constructa, du haut de sa tour "La Marseillaise" encore en chantier Copier

La Tour La Marseillaise en pleine construction © Radio France - Tony Selliez

La tour est signée de l'architecte Jean Nouvel et doit accueillir des bureaux essentiellement : 35.000 mètres carrés au total.

Dans les coulisses du chantier de "La Marseillaise". Reportage France Bleu Provence Copier

Mais il y aura aussi des des commerces, de la restauration, une crèche, une conciergerie ou encore une salle de sport et même... des espaces dédiés à la végétation.

Chaque plateau mesure 1400 mètres carrés. Plusieurs entreprises et La Métropole Aix-Marseille Provence se sont déjà engagées à s'y installer. © Radio France - Tony Selliez

Un projet de 200 millions d'euros

Le Marseillais Marc Piétri a su s'entourer et convaincre, pour mener à bout son projet. D'abord avec, comme investisseurs, la Cepac (Caisse d'Epargne Alpes Provence) et la Caisse des dépôts. Puis l'ont rejoint le Crédit foncier, Bpifrance (banque populaire d'investissement), la Banque postale, la CEGC (Compagnie européenne de garanties et cautions), la Socfim (Société Centrale Pour le Financement Immobilier) et depuis septembre dernier, Swiss Life France.

Vue sur le Port de Marseille © Radio France - Tony Selliez

"Cette tour représente l'emploi pour les habitants de ces quartiers plus défavorisés. Comment travailler cette mixité ? Justement en les faisant cohabiter dans un environnement serein. Regarder l'exemple de la porte d'Aix avec du logement mixte" Solange Biaggi, élue (Les Républicains) à la Ville de Marseille, vice-présidente du Conseil départemental en charge de l’aménagement du territoire, et candidate LR/UDI aux Législatives dans la 4e circonscription

Solange Biaggi, candidate LR/UDI aux Législatives dans la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône Copier

Presque tous les étages sont déjà loués

Des étages loués notamment à la Métropole qui occupera une douzaine d'étages, mais après avoir négocié pour que les loyers ne dépassent pas ceux payés pour les locaux actuels. Orange et la Sodexo se sont déjà engagées également.

La CCIMP (Chambre de Commerce) avec le World Trade Center de Marseille Provence occuperont les 29e et 30e étage : ils y créeront deux espaces destinés à recevoir des clients nationaux ou internationaux.

La Marseillaise voisine de la déjà célèbre tour de la CMA-CGM dans le quartier Euromed © Radio France - Tony Selliez

Livraison prévue dans un peu plus d'un an, à l'été 2018.