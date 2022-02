Visite d'Emmanuel Macron : à Belfort, les élus attentent des perspectives pour l'emploi dans le nucléaire

Des emplois pérennes dans la filière du nucléaire à Belfort : c'est ce qu'attendent les élus du Territoire-de-Belfort de la venue d'Emmanuel Macron ce jeudi 10 février sur le site de General Electric à Belfort. Le Président de la République doit entériner le rachat de la branche nucléaire de GE par EDF. A la clé, il y a plus d'un millier d'emplois.

A Belfort, les élus n'ont pas oublié que la filière détenue jusqu'en 2015 par Alstom avait été vendue au géant américain à l'époque où Emmanuel Macron, était ministre de l'économie dans le Gouvernement de François Hollande. Cette vente avait entraînée la suppression d'un millier d'emploi.

Un projet porteur d'emplois

Christophe Grudler, député européen Modem / LREM, invité de France Bleu Belfort Montbéliard, a livré ce qu'il croit savoir du plan de cession que doit dérouler le chef de l'Etat ce jeudi après-midi : "D'après ce que je crois comprendre, que la quasi totalité des salariés vont être repris en France par EDF. Ce qu'il y a également d'important, c'est que ceux qui n'auront pas repris, c'est des gens qui travaillent sur la maintenance des centrales à charbon à travers l'Europe ou qui travaillent sur des petites turbines à vapeur industrielle qui ne sont pas le coeur d'action nucléaire"

Le volet qui compte ajoute-t-il, c'est aussi le maintien de technologie dans le giron de la France : "Il y a le transfert de l'ensemble des brevets de plein droit à EDF et ça, c'est important parce qu'on est sur une technologie française à la base. Et donc, EDF va reprendre tout ça. Et il y a de vraies perspectives d'avenir d'ailleurs, puisque à travers les alternateurs, les turbines Arabelle, on se retrouve avec un vrai schéma d'avenir pour les nouvelles tranches nucléaires".

Christophe Grudler, ajoute que cette implication de l'Etat pour développer le nucléaire se concrétisera forcément par des emplois sur le site de Belfort. Il attend aussi des engagements sur les petits réacteurs nucléaires.

Christophe Grudler, député européen Modem / LREM

Des opposants prudents

Si le député LREM, considère qu'il n'y a pas de contradiction entre les positions tenues par Emmanuel Macron en 2015 et aujourd'hui, ce n'est pas le cas des opposants au gouvernement. Le maire de Belfort, Damien Meslot (LR) souhaite ce rachat mais il veut des garanties sur l'emploi et les investissements.

Bastien Faudot, conseiller départemental et municipal d'opposition de Belfort pour la Gauche républicaine et socialiste, n'oublie pas que sept ans après le rachat de la filière par GE, 1.000 emplois ont disparu. Il estime qu'il faut rester prudent, mais considère que ce rachat est une bonne chose pour l'indépendance nationale. "Le nucléaire émet cinq fois moins que le photovoltaïque, 40 fois moins que le gaz, 80 fois moins que le charbon et que le pétrole. C'est donc quelque chose de décisif".

Bastien Faudot, conseiller départemental et municipal d'opposition de Belfort pour la Gauche républicaine et socialiste

Vincent Jeudy, secrétaire départemental d'Europe Ecologie Les Verts, considère que le nucléaire et la construction d'EPR est "la fausse bonne idée du 20e siècle". Lui aussi se rappelle des promesses de l'époque et des emplois perdus.

Le discours d'Emmanuel Macron est attendu cet après-midi sur le site de GE Belfort vers 15h15.