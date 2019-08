Visite de Jean-Michel Blanquer : les députés périgourdins l'interpellent sur les papeteries de Condat

Excideuil, France

Sa visite était placée sous le signe des vacances en colonie à Excideuil, mais Jean-Michel Blanquer a été rattrapé par un dossier qui inquiète tous les représentants politiques en Dordogne : l'avenir des papeteries de Condat. Après la lettre adressée à Emmanuel Macron par plusieurs élus du Conseil Départemental de Dordogne, ce sont désormais les quatre députés périgourdins et les deux sénateurs qui interpellent le Président de la République, à travers son ministre de l'Education nationale.

"Si vous le permettez, au nom de mes collègues parlementaires, on va vous demander un service : de jouer au facteur, commence Jean-Pierre Cubertafon, le député du Périgord Vert. Nous avons un dossier pour le Président de la République concernant les papeteries du Lardin qui sont un soucis pour nous tous."

C'est à l'Europe maintenant de dire oui, par rapport à la non concurrence." Michel Delpon, député du bergeracois

Et Michel Delpon, député du bergeracois, de poursuivre : "Nous avons beaucoup travaillé dessus, nous avons fait une douzaine de réunions à Condat. _C'est à l'Europe maintenant de dire oui, par rapport à la non concurrence_. On y croit toujours et on espère qu'il y aura cette aide à l'énergie pour l'entreprise, qui mérite de continuer. Il y a un nouveau marcher, il faut maintenant qu'ils puissent se restructurer pour le faire."

Ils espèrent que l'enveloppe de 35 millions d'euros d'aide sollicitée pour l'entreprise soient enfin débloquée. Cela lui permettrait de faire baisser provisoirement le prix de l'énergie qu'elle utilise, et donc de rester compétitives par rapport aux autres sites du groupe LECTA (le propriétaire) à l'étranger.

Tant que cette aide n'arrive pas, l'avenir des 600 salariés des papeteries est plus qu'incertain. Avec les emplois indirects, les papeteries de Condat permettraient de vivre à près de 1000 personnes dans le secteur du Lardin-Saint-Lazare.