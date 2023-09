Visite de la reine consort d’Angleterre à Bordeaux : "C’est un véritable maelström, tout est millimétré"

Située dans le quartier Saint-Michel, derrière l'église Saint-Nicolas, l'association Le Pain de l'Amitié va accueillir ce vendredi la reine Camilla. Tandis que Charles III visitera la forêt expérimentale du parc de l’Observatoire à Floirac , son épouse rencontrera deux familles démunies accueillies par la structure caritative créée à Bordeaux il y a plus de quarante ans.

Au fur et à mesure que cette visite royale approche, c'est un balai ininterrompu d'officiels et un défilé de voitures blindées. "Cela représente 40 personnes, des représentants du Palais de Buckingham et de l'ambassade de Grande-Bretagne, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Intérieur, la préfecture de la Gironde, la mairie de Bordeaux, et tous les services de sécurité imaginables, le service de protection des personnalités de Paris qui est concerné et la Direction de la sécurité publique de la région", énumère Philippe Traissec, le président du Pain de l'Amitié.

Des motards de la police nationale et une délégation d'officiels assurent les préparatifs de la visite de la reine d'Angleterre à l'association. © Radio France - Jules Brelaz

La Reine rencontrera des bénéficiaires originaires d'Ukraine et du Maghreb

A l'avant-veille de la venue de la souveraine, "c'est un gros bordel pour l'instant", reconnaît en souriant Philippe Traissec. "Il y aura un grand coup de balai, on évacuera les cagettes de légumes et on videra les poubelles. On peut recevoir dignement sans cacher la misère."

Au cours de sa visite chronométrée d'environ 25 minutes, la reine passera entre les conserves de l'épicerie solidaire où sont inscrites 450 familles, et elle se rendra également dans le restaurant qui sert chaque jour 200 repas à 1,50€. "Elle a tenu a rencontrer des familles de bénéficiaires, ce sera le cas, avec une famille d'Ukrainiens et une autre originaire du Maghreb".

La reine consort d'Angleterre devrait offrir des dons de produits d'hygiène à l'épicerie solidaire du Pain de l'Amitié. © Radio France - Jules Brelaz

Pourquoi cette association bordelaise a-t-elle été choisie ?

Lorsqu'en février 2023, le président du Pain de l'Amitié reçoit un coup de téléphone de l'ambassade de Grande-Bretagne lui annonçant la future visite de la reine, "je suis un peu tombé de ma chaise ! Et je suis retombé de ma chaise une deuxième fois quand la visite a été annulée mais je suis resté sur ma chaise quand il a été confirmé que, finalement, ça aurait lieu !"

Alors pourquoi le Pain de l'Amitié plutôt qu'une autre structure caritative ? "Le roi, qui était encore prince de Galles et qui est très impliqué dans les actions sociales, pas seulement dans l'écologie, a parrainé la création de In Kind Direct , un réseau européen de collecte et de redistribution de produits d'hygiène. Nous sommes, pour la Gironde, le principal client, si j'ose dire, de leur antenne en France, qui s'appelle Dons Solidaires. Et notre nom, je pense, est venu assez naturellement."

"Euh c'est Elisabeth ? Géraldine, comment elle s'appelle la reine ?"

A l'instar des 150 bénévoles de l'association, Philippe Traissec voit dans la visite royale "un coup de projecteur qui va énormément aider, pour recruter notamment de nouveaux bénévoles". C'est aussi une "fierté et une récompense du boulot réalisé par ces retraités qui viennent en aide aux plus démunis".

Du côté des bénéficiaires rencontrés par France Bleu Gironde, la venue de la reine n'occupe pas vraiment les conversations davantage tournées vers la crise, l'inflation et les difficultés économiques. Certains s'emmêlent d'ailleurs les pinceaux dans la généalogie de la famille royale britannique. "C'est Elisabeth ? Euh, non, ce n'est pas Elisabeth. Géraldine, elle s'appelle comment la reine ?"

"C'est Camilla", répond la bénévole. Le jeune homme rêve de rencontrer la souveraine : "Je dirais, Madame la Reine, s'il-vous-plaît, j'aimerais avoir un bon chèque et un appartement !" Pour le moment, Camilla n'a prévu d'offrir que des colis de produits d'hygiène mais qui sait ?

"On va enlever tous les cendriers improvisés", assure Philippe Traissec, le président du Pain de l'Amitié, avant la visite de la reine d'Angleterre © Radio France - Jules Brelaz