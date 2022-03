Visite du Premier ministre à Amiens : Jean Castex annonce 44,6 millions d'euros d'aide pour l'usine Goodyear

"Notre objectif essentiel, c'est d'assurer la pérennité du site", déclare le directeur de l'usine Goodyear d'Amiens (ex-Dunlop), Pierre-Jean Eraud, ce jeudi 17 mars, aux côtés de Jean Castex. Le Premier ministre a visité le site avant de révéler une subvention de 44,6 millions de l'État pour contribuer au plan de modernisation du site, sur les cinq prochaines années, dans le cadre du Plan de relance.

Investir dans notre industrie c'est retrouver notre souveraineté

- Jean Castex, à l'usine Goodyear d'Amiens

Après une visite de trente minutes autour des salariés au travail, des machines et des pneus en cours de fabrication, le chef du gouvernement a pris la parole et justifié cet investissement conséquent d'argent publique. "Les crises qui se succèdent nous montrent que nous devons recouvrer notre souveraineté", a-t-il commencé.

Pierre-Jean Eraud, directeur de l'usine, mène la visite aux côtés du Premier ministre. © Radio France - Paul Sertillanges

"Pourquoi sommes-nous à vos côtés ? D'abord, vous assurez la pérennité de votre entreprise en vous adaptant à la demande en restant compétitif, a déclaré Jean Castex. Mais, ce qui m'intéresse, c'est que vous vous dirigez vers des gammes de pneus adaptées aux véhicules électriques. Cela rejoint des objectifs d'intérêt général : passer du véhicule thermique au véhicule électrique."

Préserver les 800 salariés au moins dix ans

"Ce plan [de modernisation de l'usine] permettrait de préserver l'emploi pendant au moins les dix prochaines années et intègre un programme de formation ambitieux visant à développer les compétences des équipes" a ajouté Goodyear, dans un communiqué. Le projet ne sera, cela dit, lancé qu'après avoir été validé par la Commission européenne.

"Nous travaillons avec les pouvoirs publics sur ce projet depuis un an", révèle le groupe américain. Il va investir, de son côté, 100 millions d'euros dont une partie issue d'un prêt de l'État dont le montant n'est pas encore connu, les discussions sont encore en cours.

800 salariés travaillent à l'usine d'Amiens. © Radio France - Paul Sertillanges

"C'est encore un challenge que nous allons relever, a déclaré Christophe Giffard, représentant Force ouvrière. Les salariés vont le relever, car ce sont eux qui font la richesse de cette entreprise." Goodyear emploie 800 personnes sur son site amiénois, 57 000 dans le monde.

Le sénateur socialiste Rémi Cardon, qui a participé à la visite, s'étonne, lui, de l'aide importante apportée par l'État. "Le groupe n’est pas en difficulté et annonce encore des bénéfices [...], 670 millions en 2021, écrit-il dans un communiqué. Espérons qu’aucun chantage à l’emploi n’est à l’origine de la subvention accordée pour ce site industriel que certains observateurs annonçaient condamné d’ici 5 ans sans un investissement important."

Quand on parle de Goodyear et Amiens, cela évoque des souvenirs difficiles

Jean Castex

Goodyear avait beaucoup fait parler de lui à Amiens en janvier 2014, lors de la fermeture de son autre site sur la zone industrielle, après un bras de fer de plus de six ans entre personnel et direction. En tout, 1 143 personnes avaient été licenciées. Le groupe américain avait ensuite, en 2020, été condamné pour licenciement abusif.