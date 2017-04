Visite du premier showroom d'Alpine

Après la présentation de l’A 110 au Salon de Genève, Alpine va progressivement ouvrir une soixante de concessions d’ici à la fin de l’année. La première vient d’être inaugurée à Boulogne-Billancourt, aux portes de Paris. Un showroom destiné à être un pivot du dispositif commercial.

Alpine commence son déploiement commercial, avec la mise en place progressive de son réseau de concessions. D'ici à la fin de l'année, une soixantaine d'enseignes seront ainsi ouvertes dont dix-neuf en France.

Un showroom bien placé

C'est donc à Boulogne-Billancourt, dans l'Ouest parisien, que le mot Alpine s'affiche pour la première fois en lettre bleue sur les vitrines. L'endroit est symbolique, il est connu de la clientèle de voiture de sports puisque ces locaux étaient récemment utilisés par Porsche. C'est aussi le quartier historique de Renault, à quelques mètres de la célèbre Ile Seguin.

Toutes les premières A 110 vendues en cinq jours ! - Michaël Van Der Sand - directeur-général d'Alpine

Pour l'heure il n'est pas destiné à booster le chiffre d'affaire en pour cause puisque tous les premiers modèles de l’A 110 ont trouvé preneur ! "On a créé une série de lancement de 1955 voitures (NDLR : 1955 en hommage à l'année de création de la marque) et elles ont été réservées en cinq jours !" se félicite Michael Van Der Sande, le directeur général d'Alpine. Ces clients ont été séduits, sans même le voir, par ce modèle de 252 chevaux avec un moteur 1,8 l turbo. Une voiture qui se démarque aussi par sa légèreté, elle dépasse à peine la tonne grâce à sa coque en aluminium.

L' A110 dans sa robe bleue © Radio France - Didier Charpin

Un showroom baptisé "Alpine studio"

Deux modèles de l'A110 sont exposées dans ces locaux. Un blanc et l'autre bleu, couleur historique de la marque normande. Les nostalgiques y verront aussi un modèle A110 600s, de couleur orange. Ce showroom est un carrefour entre l'histoire et l'avenir, avec des technologies destinées à devenir le point de convergence mondial de tous les clients potentiels. "La spécificité de ce showroom c'est ce studio justement" précise Michaël Van Der Sand "on peut ici faire des transmissions en live sur Internet de partout dans le monde. Et ça nous permet de communiquer avec nos clients où qu'ils soient".

L' A110 version blanche, également exposée dans le Showroom © Radio France - Didier Charpin

Pour l'heure, Alpine a déterminé un marché "limité" à l'Europe et au Japon. Mais d'autres horizons pourraient s'ouvrir : "C'est vrai qu'on a eu de très belles réactions dans le monde y compris dans des pays où Alpine n'a jamais été commercialisée. C'est peut-être un potentiel pour le futur" observe le patron de la marque.

L'influence des victoires sur la piste

Les très bons résultats sportifs dans le championnat du monde d’endurance ont visiblement élargi la renommée de la marque. Une belle récompense pour Philippe Sinault, le directeur de Signatech-Alpine, l’écurie engagée sur les circuits depuis quatre ans. Période couronnée de succès avec une moisson d'un titre mondial, deux titres européens et une victoire de catégorie aux dernières 24 Heures du Mans ! En 2017 il sera encore le patron sportif avec la mission de gagner pour le prestige de la marque " oui ça nous met la pression. Mais plus on a de pression mieux c'est !". Après quatre saison à défendre la marque, Philippe Sinault est visiblement fier d'être ici dans ce showroom "la grande source de motivation c'est la présence ici de l'A110 en chair et en os si on peut dire. Et la voir à côté de l'A470 que nous allons aligner en championnat du monde. Cette image donne un sens à ce qu'on a fait, ce que les pilotes ont fait. Nous sommes les ambassadeurs de la marque autour du monde".

Le modèle commercial (A110) à côté de l'Alpine-Signatech de compétition (A460) dans le showroom - Alpine

Trait d’union entre le sport et le commerce, l’A 460 est exposée dans ce showroom Alpine. Ce proto s'est offert un doublé en 2016 avec la victoire LMP2 au Mans suivie du titre mondial dans cette même catégorie. Sa petite soeur, l’A470, tentera de faire aussi bien cette saison dans le championnat du monde d’endurance avec quelques nouveaux pilotes mais face à une concurrence renforcée. Les résultats autour de la planète seront observés à Boulogne-Billancourt par les personnels et les inconditionnels du A fléché, la signature d'Alpine.