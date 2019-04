Visite du Totem de la French Tech à Grenoble

Le nom et le lieu peuvent intriguer. Derrière la porte de l'immeuble le "Totem", 16 Boulevard Maréchal Liautey à Grenoble il y a le monde des start-up et la volonté de boucher les "trous dans la raquette" de l'économie numérique.

Grenoble, France

Lancée en 2014 par le gouvernement Ayrault afin de fédérer les acteurs du numérique afin que la France soit un pays qui compte dans ce domaine., la démarche French Tech a pris à Grenoble la forme d'une coopérative. Financée à la fois par les collectivités comme la Métropole de Grenoble et le Grésivaudan, par les participations de ses coopérateurs et par la location de ses espaces et connexion la French tech a la grenobloise a dépassé, depuis son lancement le simple stade "d'espace-de-coworking-incubateur" pour mener des projets comme la mise en place d'une formation de programmeur informatique - main d'oeuvre qui fait cruellement défaut en France - ou encore celui d'un fond d'investissement à destination des sociétés non couvertes par les fonds existants comme les Scop.

Découverte en reportage et en image d'un lieu qui a tous les marqueurs "start-up" et l'ambition de les faire devenir grandes.

Rencontre au Totem avec Emilie Rondet, déléguée générale de French Tech in the alps Grenoble Copier

Grande salle de coworking... © Radio France - Laurent Gallien

.. espace détente... © Radio France - Laurent Gallien

.. et vélos à l'entrée : les codes start-up sont là! © Radio France - Laurent Gallien