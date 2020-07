Visite ministérielle à Hérouville sur la politique de la ville : "Bon courage! Il y a du boulot"

Jacqueline Gourault (Ministre de la cohésion des Territoires) et Nadia Hai (ministre déléguée chargée de la ville) se sont déplacées ce jeudi 9 juillet à Hérouville Saint-Clair afin de rencontrer les associations de quartier et visiter un quartier rénové.

Visite des Ministres Jacqueline Gourault (à g) et Nadia Hai entourées par le Préfet du Calvados et le Maire d'Hérouville Rodolphe Thomas

Hérouville Saint-Clair est la première commune à avoir reçu la visite de la toute nouvelle ministre déléguée chargée de la Ville. Nadia Hai s'est déplacée en compagnie de sa ministre tutélaire Jacqueline Gourault.

La première étape de cette visite les ont menées au Château de Beauregard où se tient jusqu'au vendredi 10 juillet la première étape d'Escales Estivale. Il s'agit d'une programmation itinérante pour les familles hérouvillaises qui ne partent pas en vacances et qui se rendra ensuite de quartiers en quartiers.

"Il fallait qu'au sortir du confinement rebooster le vivre-ensemble, explique Frédéric Nocquet, le directeur du centre socio-culturel CAF implanté à Hérouville. L'idée était de partir sur le principe d'un parc de Loisir, d'y faire venir les familles des quartiers et de s'appuyer sur toutes les structures hérouvillaises associatives."

La ministre déléguée à la ville a ainsi pu rencontrer différentes formes d'aides associatives dans les quartiers : Cap'sport, la voix des femmes, la compagnie Créa (culture), les pieds sur terre (environnement et ressources naturelles renouvelables)...

"On s'aperçoit que les communes et les associations innovent beaucoup, souligne Nadia Hai. Et nous pouvons être un bon relais pour tout ce qui peut être dupliqué à l'échelle nationale. Il y a de belles choses à faire et surtout à faire valoir."

La seconde étape a conduit les deux ministres dans le centre-ville d'Hérouville rénové grâce aux fonds de l'ANRU. "Il y a dix ans ce centre-ville ne fonctionnait pas, avec la présence d'une tour et de deux barres d'immeubles. Elles ont été déconstruites au fur et à mesure et reconstruite avec des ensembles permettant la mixité sociale et la mixité économique. Sans la participation de l'ANRU et des collectivités territoriales, tout cela n'existerait pas explique le maire Rodolphe Thomas aux deux ministres.

Le Gérant de la supérette du quartier confirme les propos de son maire tout en adressant un "Bon courage! Il y a du boulot" à la nouvelle Ministre déléguée à la ville. "On est là pour ça" répondent les deux ministres.

"Dans des villes comme la nôtre, il y a des quartiers en difficulté, explique Stéphane, où l'on trouve des gens qui n'ont jamais travaillés et qui ne travailleront jamais. Il faut quand même les aider et leur tendre la main et trouver des solutions pour eux." Nadia Hai lui demande si d'après lui l'emploi est la clé. "S'il n'y a pas de travail, répond le gérant de supérette, il n'y a pas de reconnaissance sociale. La personne ne s'en sort pas."