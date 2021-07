"On vit au jour le jour" : le quotidien des ex-salariés de La Halle à Issoudun, un an après leur licenciement

Un an après la fermeture du dépôt logistique de La Halle à Issoudun, les 287 anciens salariés n'ont pas encore tous tourné la page de cette douloureuse épreuve. C'est à partir du 27 juillet 2020 que les courriers de licenciement avaient été envoyés dans les boîtes aux lettres. Un anniversaire douloureux. "J'ai toujours la même rancœur par rapport à toutes les promesses faites qui n'ont pas été tenues", réagit Daniel Vernet, 28 ans passés à La Halle et ancien délégué du personnel CFDT. Il dénonce le manque de suivi et d'accompagnement des ex-salariés. "Certains anciens salariés ont reçu leur certificat de travail pour s'inscrire au Pôle emploi quasiment un an après, au mois de mai ou de juin. Des amis étaient en arrêt maladie avant la fermeture du dépôt, ils n'arrivent pas à récupérer leurs papiers, c'est infernal", assure-t-il.

Un accompagnement plus ou moins performant

"Il a toujours fallu que les salariés se bagarrent pour aller chercher les renseignements. Aujourd'hui encore, certains ont des difficultés à obtenir des documents", confirme Sylvie, 35 ans d'ancienneté à La Halle. À 59 ans, elle ne se fait pas d'illusions sur les prochaines années. "J'ai deux neveux qui ne trouvent pas de travail à 30 ans. Alors imaginez à mon âge ? On vit au jour le jour, on ne fait pas de projets. On attend", rajoute Sylvie, qui habite près de Vatan. "Parfois, c'est un peu dur. On a des fins de mois difficiles, on n'a pas le même train de vie. Les factures sont toujours aussi élevées mais on gagne moins en étant au chômage", souligne Michelle, elle aussi sans emploi après 36 ans de travail pour La Halle.

Les papiers pour m'inscrire à Pôle emploi, je ne les ai jamais reçu. J'admets qu'il y avait 287 salariés mais il faut faire le travail correctement

Les salariés du dépôt d'Issoudun pouvaient avoir un CSP, contrat de sécurisation professionnelle. Il garantit le versement de l'équivalent du salaire net pendant un an. Sandrine en bénéficie. "J'ai intégré une formation d'agent de service médico-social. J'ai passé et obtenu mon diplôme. Actuellement, je suis en CDD au centre de polyhandicapés à Issoudun", souligne cette ancienne intérimaire et salariée de La Halle. "J'ai une très bonne conseillère qui m'aide beaucoup. Je me suis bien remise, je m'en sors bien", ajoute-t-elle.

Un témoignage positif mais qui ne reflète pas l'expérience de tous. "On nous a vendu du rêve mais à l'arrivée, ceux qui veulent faire telle ou telle formation, on ne les aide pas. On leur dit que ça n'est pas viable, qu'il n'y a pas de débouchés. La direction a voulu engager un cabinet de conseils mais selon moi, ils ont été au moins cher", dénonce Daniel Vernet.

Toujours un manque de reconnaissance

Ce qui ressort des témoignages recueillis par France Bleu Berry, c'est le sentiment d'avoir été abandonné. "On était les oubliés pendant notre mobilisation. Les élus locaux se sont montrés pour les caméras mais c'est tout. Rien n'a changé, c'est toujours pareil, on est encore les oubliés", assène Daniel Vernet. "Mon regret, c'est d'avoir été considéré comme un pion et comme de la vulgaire merde", tranche Sylvie. Elle pointe du doigt les indemnités de licenciement : environ 20 000 euros. "On aurait pu avoir plus que ça. Déçu d'avoir tant donné pendant 35 ans et de voir qu'on ne représente rien", conclut cette ancienne salariée.

Son prochain combat, ce sera le 12 octobre devant la justice à Châteauroux. 243 anciens salariés du dépôt logistique d'Issoudun réclament des indemnités au titre du préjudice d'anxiété. Ils ont travaillé dans des locaux exposés à l'amiante.