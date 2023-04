Vita'Connect : une journée consacrée à notre alimentation de demain au palais des congrès de Dijon

La plupart des acteurs de l'agroalimentaire de la région Bourgogne-Franche-Comté vont se retrouver au Palais des congrès de Dijon ce jeudi 6 avril pour une journée "Vita'Connect" , entièrement dédiée à l'innovation et à la compétitivité de ces entreprises. Ce rendez-vous est organisé par Vitagora , basé à la Cité de la gastronomie et du vin de Dijon. Entretien avec Cindy Tran, chargée de communication de Vitagora.

France Bleu Bourgogne : Vitagora qu'est ce c'est ?

Cindy Tran : Vitagora, c'est une association de professionnels. Elle travaille spécifiquement avec la filière agroalimentaire, donc les produits alimentaires qu'on va retrouver dans les rayons de nos supermarchés proviennent de ces entreprises partie prenante de notre réseau. Aujourd'hui, ce réseau compte 660 membres qui sont principalement en Bourgogne, Franche-Comté, mais aussi à l'international et un peu partout. Nous fédérons toutes ces entreprises.

L'Agroalimentaire représente combien d'emplois en Bourgogne-Franche-Comté ?

A l'échelle de la région, la filière est vraiment très importante. Elle représente 910 entreprises qui vont générer plus de 18 000 emplois.

Vita'Connect est une journée organisée ce jeudi 6 avril au Palais des Congrès à Dijon pour parler d'innovation. Qu'est ce qu'on peut faire en Bourgogne-Franche-Comté pour innover en matière d'alimentation ?

Pour l'innovation, on collabore avec des équipes de chercheurs, d'ingénieurs mais aussi de spécialistes qui accompagnent les entreprises agroalimentaires pour développer de nouveaux produits, de nouvelles recettes, pour proposer une alimentation plus saine, plus savoureuse et durable. En terme d'innovations, on travaille par exemple beaucoup sur les protéines alternatives, sur la fermentation et d'autres sujets.

On n'est pas dans le circuit court et les petits producteurs ?

Le but, c'est vraiment de faire participer les grandes industries, les entreprises, mais aussi être à l'écoute des consommateurs et de leurs attentes.

Vous attendez combien d'entreprises au Palais des Congrès de Dijon ?

On attend plus de 500 participants et seize pays représentés. C'est donc bien au delà de la Bourgogne-Franche-Comté. Et on va tous ensemble réfléchir à l'alimentation de demain.