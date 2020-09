Vitrail France poursuit son travail de rénovation des vitraux de Notre-Dame de Paris à Neuville-sur-Sarthe

Vitrail France travaille sur 50m2 de verrière de Notre-Dame de Paris. Le chantier a débuté mi-septembre et doit être terminé à la fin de l'année. Six personnes sur les vingt salariés de Neuville-sur-Sarthe sont mobilisés sur le chantier.

L'un des vitraux de Notre-Dame de Paris avant et après la rénovation par Vitrail France

Vitrail France à Neuville sur Sarthe poursuit son travail de rénovation des vitraux de Notre Dame de Paris. L'entreprise de vingt salariés fait régulièrement de la restauration pour des monuments historiques mais travaille aussi pour les collectivités et les particuliers.

Actuellement, la société travaille sur l'église de Nemours, sur la basilique St-Denis de Paris, pour un hôtel particulier dans le 17ème arrondissement de la capitale.

Mais le plus gros travail, c'est pour Notre-Dame de Paris. Le chantier vient juste de commencer et doit être terminé à la fin de l'année. Et ce n'est pas un petit boulot.

Emmanuel Putanier, le directeur de Vitrail France devant deux vitraux de Notre-Dame de Paris, avant et après la rénovation © Radio France - Christelle Caillot

Des étapes très précises et un travail minutieux

Vitrail France vient de commencer à travailler sur la rénovation des vitraux de Notre-Dame de Paris. Ils sont chargés de restaurer une verrière qui représente une superficie d'environ cinquante mètres carré. Il faut d'abord faire la dépose, puis restaurer, rénover ou recréer les panneaux.

"C'est un peu comme un grand puzzle"

souligne Emmanuel Putanier, le directeur de Vitrail France. "Certaines pièces seront réparés et d'autres entièrement recrées. Il faut ensuite sertir les pièces de plomb car les vitraux, c'est à la fois du verre et du plomb".

Certaines pièces sont déjà dans l'atelier de la Sarthe et d'autres sont encore à la cathédrale. De nombreux plans et photos de la verrière sont affichés dans les locaux de Vitrail France. Six personnes sont mobilisées sur cette rénovation.

Les photos de la verrière de Notre-Dame de Paris que doit rénover Vitrail France © Radio France - Christelle Caillot

Les vitraux de la verrière de Notre-Dame de Paris actuellement en rénovation chez Vitrail France © Radio France - Christelle Caillot

