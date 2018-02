Vitré, France

Avis aux amateurs de bonnes affaires. Ces samedi et dimanche, l'association Emmaüs de la communauté de Fougères organise sa traditionnelle vente sur 2 jours. C'est à Vitré que ça se passe, au Parc des Expositions et ça fait des années que ça dure. Une occasion pour les curieux de trouver la perle rare.

On croise ce samedi après-midi Odile, qui vient de dégoter un cache pot arboré de fleur, plutôt ancien, pour seulement 5 euros. C'est l'affaire du siècle pour elle : "Il suffit qu'on ai un coup de coeur pour quelque chose, qui nous frappe et dont on a envie. Là on se dit tiens pourquoi pas repartir avec et du coup on achète", sourit-elle. C'est la deuxième fois qu'elle vient ici. Pour elle pas de doutes, ça vaut clairement le coup "C'est bien parce que pour certaines personnes qui en ont besoin, elles peuvent trouver ce qu'il leur faut. Ceux qui sont pas trop aisés, avec un salaire par très élevé et qu'il leur manque un peu de vaisselle, c'est bien pratique pour eux ! Moi, aujourd'hui, je me fait plaisir", termine Odile.

On trouve de tout à l'intérieur du parc des expositions : de la vaisselle à la lampe à huile © Radio France - Alexandre Frémont

Près de 2 000 visiteurs rien que ce samedi

Entre 1 500 et 2 000 personnes sont déjà venu chercher la perle rare toute la journée du samedi. Ils l'ont sans doute trouvé aux livres vu les prix avantageux que propose Jean, qui tient le rayon depuis plusieurs années maintenant. "On vend les livres d'enfants à partir de 50 centimes, les romans, les livres de poches également, détaille ce bénévole très actif au local de Fougères. Sinon, on a des livres qui monte jusqu'à 2 ou 3 euros, des fois un peu plus mais vu le prix, on achète et on perd rien. Ça vaut le coup même si on aime pas le livre au final".

Pour attirer encore plus de monde, l'association a prévu une petite nouveauté : le stand Bricolage. "Ce qui est chouette, c'est que cette année on a du matériel neuf, avec des vêtements et des chaussures adaptées neuves, commence Emilie Delafosse, la responsable de la communauté Emmaüs de Fougères. Les gens ont l'air d'apprécier que ce soit de très bonne qualité". Ils doivent être aussi ravi de trouver du matériel aussi performant pour pas grand-chose. Pour cet événement, sur les deux jours, une centaine de bénévoles est mobilisé pour faire fonctionner les ventes et les locaux.

Les fonds récoltés serviront aux plus démunis

L'argent récolté permettra de mener plusieurs actions pour l'association Emmaüs, comme "faire vivre la communauté, dans un premier temps, rappelle Emilie Delafosse, la responsable de la communauté Emmaüs de Fougères. Cela permettra aussi de financer nos actions de solidarité, c'est-à-dire qu'en local, on _dépanne les centres sociaux et les CCAS, centre communal d'action social, afin qu'ils soient équipés à moindre coût_. On travaille à l'international également, en envoyant des conteneurs de marchandises au Burkina Faso et enfin on a une structure d'accueil d'urgence, qu'on gère avec le 115 pour les personnes qui dorment à la rue".

Autre exemple, les fonds serviront à offrir un logement à une vingtaine de personnes sur Fougères, qui étaient sans abri avant qu'Emmaüs ne leur viennent en aide.