Vivarte- La Halle : "C'est une catastrophe pour le département !" J-L Alfred, délégué CFDT

Le représentant CFDT du groupe Vivarte est catégorique : les deux sites logistiques de la Halle à Montierchaume et Issoudun sont condamnés à court terme. "On a vendu du rêve aux salariés. Jusqu'en octobre ou novembre, on devait agrandir le site, il avait même était question de sept embauches... et là, en une journée, leur monde s'écroule. On leur dit que dans un mois et demi, vous serez dehors. C'est hyper violent!"

Et ce n'est pas le comité de groupe, qui s'est tenu ce mercredi, qui va le rassurer : Patrick Puy, le PDG de Vivarte y a détaillé la suite du calendrier, confirmant que les potentiels repreneurs avaient jusqu'au 9 juin pour formuler formellement leurs offres. Le dépôt des dossiers devant le tribunal de commerce devra être fait au 29 juin dernier délai.

Des salariés assommés par le choc des annonces. Jean Louis Alfred, représentant CFDT chez Vivarte, se veut combatif : "Les salariés ont pour la plupart 30 ou 35 ans d'ancienneté, sont ruinés physiquement par la manutention et ils doivent s'interroger sur la suite. C'est très dur. Et le bassin de l'Indre est sinistré. Et la logistique partant, ce sont aussi les intérimaires, les jeunes qui n'ont pas de formation qui ne trouveront plus de boulot sur le bassin d'Issoudun et alentours. C'est une catastrophe sur le plan départemental et en terme d'humain".

Un CSE doit avoir lieu vendredi. Avant cela, ce jeudi, la CFDT et des délégués des sites indriens rencontrent le maire de Châteauroux Gil Averous et le député LR Nicolas Forissier.