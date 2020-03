Voici la liste des bureaux de poste encore ouverts dans le Doubs et en Haute-Saône

Le groupe La Poste a réduit ses activités, mais maintient tout de même 18 bureaux de poste ouverts en Franche-Comté pendant le confinement et l'épidémie de coronavirus.

Quatre bureaux en Haute-Saône

En Haute-Saône, vous pouvez vous rendre dans quatre bureaux de poste :

Gray (ouvert de 9h30 à 12h)

Lure (ouvert de 9h à 12h et de 13h30 à 16h)

Luxeuil-les-Bains (ouvert de 10h à 12h et de 14h à 16h)

Vesoul Ile verte (ouvert de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30)

Sept bureaux de poste dans le Doubs

Dans le Doubs, sept sites sont ouverts au public :

Audincourt (ouvert de 9h à 12h et de 14h à 17h30)

Besançon Proudhon (ouvert de 9h30 à 12h et de 14h à 16h30)

Ecole Valentin (ouvert de 14h à 17h)

Montbéliard principal (ouvert de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30)

Morteau (ouvert de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30)

Pontarlier (ouvert de 13h30 à 16h30)

Valdahon (ouvert de 9h30 à 12h30)

Pour autant, le groupe La Poste rappelle que les clients doivent se rendre dans ces bureaux de poste uniquement pour des opérations strictement nécessaires, et dans le respect des gestes barrières. De nombreuses opérations peuvent être effectuées à distance, par téléphone (au 3631 pour La Poste et au 3639 pour La Banque Postale) ou via les sites et applications numériques de La Poste et de La Banque Postale.

Les opérations possibles

Seuls les services essentiels suivants sont délivrés en bureaux :

Le retrait d’espèces au guichet et aux automates

Le dépôt d’espèces sur automates

Les dépôts de chèque sur automates et urnes

La remise de fonds commandés par la DGFIP

Lorsque cela est possible, en fonction de la situation de chaque bureau, les agents peuvent aussi assurer :