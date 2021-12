Voici la première culture légale de cannabis dans les Pyrénées-Orientales !

"Au début les gendarmes étaient circonspects mais on travaille désormais en bonne intelligence", explique un des responsables des Chanvriers Catalans

Y a pas que des salades qui poussent aux Jardins Saint-Jacques de Perpignan ! Depuis un an, et l'autorisation sur le marché européen du cannabis CBD (avec un taux très réduit de psychotrope), les Chanvriers Catalans exploitent un hectare de cannabidiol (environ 5.000 plants). La préfecture garde d'ailleurs un œil attentif sur le taux de THC dans les plants.

"Au début, c'est clair qu'on ne passait pas inaperçus... D'ailleurs lors des premières constatations, les forces de l'ordre pensaient vraiment réaliser le coup de l'année et puis ils sont vite redescendus," sourit Florent Karcz, l'un des associés co-créateurs de la société des Chanvriers Catalans. "Ca pousse bien chez nous, les Pyrénées-Orientales sont un peu la Californie française. Nous sommes un des départements les plus ensoleillés. De ce point de vue, on est très bien lotis oui."

Pour se détendre et ouvrir les voies respiratoires"

Le cannabis récolté est ensuite transformé en huile essentielle et hydrolat par l'entreprise Floraluna, à Los Masos, près de Prades. Les produits se retrouvent ensuite vendus en parapharmacie. "C'est utile pour les petits bobos du quotidien, les douleurs, pour se détendre et ouvrir ses voies respiratoires," continue Florent Karcz. "Notre hydrolat peut servir aussi pour des massages."

Après une première année d'exploitation, les Chanvriers Catalans "ne roulent pas sur l'or." Florent Karcz espère voir la loi française évoluer rapidement. "Ca nous bloque dans notre développement car la législation est plus souple chez nos confrères européens. Dans certains pays, le taux THC autorisé est plus élevé et ça change tout."