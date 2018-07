La ville de Marseille s'apprête à lancer le chantier de la place Jean Jaurès. Les voitures ne pourront plus tourner autour et le nombre de forains sera revu à la baisse les jours de marché.

Marseille, France

Marseille vient de présenter le projet de la future nouvelle grande place du quartier de la Plaine. Après le Vieux Port, elle va rester le plus grand espace public de la ville. La grande nouveauté : les voitures ne pourront plus en faire le tour. Sur les plus de deux hectares et demi, la majorité sera réservée aux piétons. "On ne veut plus de cet immense giratoire, reconnait l'adjoint aux grands projets d'attractivité, Gérard Chenoz. Les habitants pourront toujours circuler mais il n'y aura plus ce flux de véhicules".

De nouvelles essences d'arbres

La nouvelle place Jean Jaurès sera également arborée différemment. Les tilleuls et les magnolias seront conservés mais d'autres essences d'arbres seront implantées. Une centaine au total. "On va enrichir la biodiversité de la place, explique Jean-Louis Knidel, paysagiste et directeur de l'agence APS chargée du projet. Il y aura beaucoup d'arbres à fleurs et des espèces à plusieurs troncs, à l'aspect très naturel".

Moins de forains

Autre changement majeur : le nombre de forains les jours de marché sera réduit. A la fin des travaux, il n'y aura plus que 190 emplacements au lieu d'environ 300 aujourd'hui. "Nous devons assurer la sécurité de ce marché, affirme Marie-Louis Lotta, adjointe au maire de Marseille, déléguée aux espaces publics. Il y a parfois des conflits entre les forains. Et nous voulons aussi rééquilibrer les offres. On ne va pas accepter 50 vendeurs de chaussures".

Les travaux commenceront au moins de septembre. Le chantier s'achèvera en décembre 2020 et coûtera plus de 13 millions d'euros HT.