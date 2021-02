Voici pourquoi la justice donne tort au maire de Nice sur les locations saisonnières

L'arrêté municipal interdisant les locations saisonnières à Nice du 6 au 20 février pour limiter la propagation du Covid-19 a été retoqué par la justice, le Conseil d'Etat confirmant sa suspension dans une décision rendue ce mardi soir.

Il considère qu'aucune situation impérieuse ne justifiait que le maire porte atteinte au droit de propriété et à la liberté de commerce.

"En l’absence de raison impérieuse liée à des circonstances locales particulières, l’interdiction par le maire de Nice des locations saisonnières du 6 au 20 février 2021 porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété et à la liberté du commerce et de l’industrie."