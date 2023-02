Voilà comment l'usine agroalimentaire Florette a économisé 2 millions de litres d'eau à Torreilles

C'est une démarche "100% pour l'environnement", assure le directeur de l'usine Florette, Bertrand Debus. L'eau utilisée par l'entreprise est directement prélevée en milieu naturel. "Nous ne payons pas cette eau, donc nous souhaitions simplement avoir une meilleure maitrise de notre impact sur l'environnement."

Depuis quatre ans, Florette, installée dans l'un des départements les plus touchés par la sécheresse, cherche des moyens d'économiser l'eau pour le lavage, le rinçage et l'essorage des fruits et des salades. Grâce à des changements d'habitude et de fonctionnement, l'usine a économisé 2 millions de litres d'eau (2.000 m3), ce qui représente environ 30% de sa consommation habituelle.