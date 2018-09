Poilley, France

Le départ de la route du Rhum sera donné le dimanche 4 novembre à 14H02 de Saint-Malo direction Pointe à Pitre en Guadeloupe. Et cette année, la société manchoise Remade basée à Poilley (au sud d'Avranches) se lance dans l'aventure. Remade devient sponsor du trimaran "Use It Again" avec à la barre le navigateur Romain Pilliard. Ce trimaran c'est l'ancien bateau d'Ellen MacArthur. Un bateau de légende qui au delà de l'aspect sportif veut tout au long de cette course servir de vitrine au développement durable avec pour leitmotiv : réduire, recycler, réutiliser !

Faire passer des messages sur le développement durable

C'est la première fois que la petite société manchoise Remade s'engage dans ce type de projet. Un sacré coup de pub aussi puisque le bateau va s'appeler "Remade-Use it again" et que la course est suivit par 2,5 millions de personnes environ dans le monde, Ludovic Saint-Aroman est le directeur de la communication et du marketing de Remade : "clairement ça va nous faire voir, après on est régulièrement sollicité au niveau local, là l'opportunité s'est présentée et elle colle à nos valeurs. Financièrement on fait ça intelligemment pour que ce soit cohérent pour chaque partie prenante du projet" . L'idée c'est vraiment de faire passer des messages sur le développement durable.