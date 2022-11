Voile : Maxime Sorel et ses partenaires V and B - Monbana - Mayenne regardent maintenant vers le Vendée Globe

Maxime Sorel a bouclé la Route du Rhum 2022 en 12 jours 8 heures, 59 minutes et 42 secondes. Le skipper, sponsorisé par deux entreprises mayennaises et le département de la Mayenne, est arrivé 17eme au classement général de la course. Une réussite sportive avec en plus un nouveau bateau, mis à l'eau il y a seulement quatre mois. Cette compétition sportive ravit également ses sponsors et le trio V and B - Monbana - Mayenne qui accompagneront Maxime Sorel jusqu'au Vendée Globe, au moins.

Pour ces entreprises et le conseil départemental de la Mayenne, la Route du Rhum a permis d'asseoir un peu plus leur notoriété. C'est ce qu'observe en tout cas Jean Aymes, le directeur marketing et de la communication du groupe Saveurs & Délices dont appartient le chocolatier mayennais Monbana.

"On s'inscrit dans un programme de plusieurs années avec effectivement des financements réguliers annuels. Et on est clairement dans notre feuille de route (...) On a eu de très bons échos à Saint-Malo au départ. On fait partie des deux ou trois bateaux qui ont vraiment intéressé le public__. Et clairement là, le résultat que Maxime a atteint avec cette magnifique cinquième place, et bien ça va encore booster la notoriété de Maxime dans un premier temps, mais également de tous les partenaires" explique Jean Aymes.

Se renforcer sur le marché français

Pour Monbana, le sponsoring voile doit aussi permettre de faire rayonner la marque sur le marché français. Les trois entités ne changeront pas leur modèle économique d'ici le Vendée Globe. Rappelons que le conseil départemental investit 480.000 euros par an dans le bateau et davantage pour V and B et Monbana. "On a fait une étude sur la notoriété de la marque Monbana, il y a un an. On souhaite voir évoluer fortement cette notoriété. Et quelque part, l'effet indirect, ce sera d'amener plus de gens dans nos boutiques" commente Jean Aymes.

Et même si la voile prend de plus en plus une dimension internationale, Monbana veut renforcer son attractivité sur le marché national. "L'objectif est quand même prioritairement français. Pour nos boutiques entre autre. On est présent dans l'univers de la restauration, dans les linéaires d'épicerie fine et là aussi, on souhaite avoir une belle évolution de notre notoriété" termine le directeur marketing du groupe Saveurs et Délices.

