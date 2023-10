Voiron : les AESH mobilisées devant le lycée Ferdinand Buisson pour une hausse des salaires

"Abandonnés, exploités, sous-payés", "salaire de misère", devant le lycée Ferdinand Buisson ce mardi 3 octobre, une dizaine d'accompagnants d'élèves en situation de handicap, accompagnés de professeurs du lycée, sont mobilisés avec des banderoles. Un mouvement qui s'inscrit dans le cadre de la grève nationale lancé par l'intersyndicale.

Avoir accès aux mêmes droits que les fonctionnaires

Parmi les revendications, la création d'un statut. "Cela fait bientôt 15 ans que ce métier existe. On aimerait nous aussi avoir un statut, faire partie des fonctionnaires de catégorie B, pour avoir les mêmes droits qu'eux!", s'énerve Sophie Simon, AESH depuis 12 ans dans le lycée. A l'heure actuelle, les AESH sont contractuelles, ce qui ne leur permet pas d'être fonctionnaire, alors qu'elles touchent bien un salaire de la part de l'Education Nationale. Un salaire d'un peu plus de 800 euros pour un contrat de 24H/semaine, qui ne suffit pas pour vivre assure Agathe "Je suis obligée de cumuler avec un deuxième emploi. Je ne pense pas continuer à la fin de mon cdd, ça n'est plus possible", s'exaspère t-elle.

Les AESH touchent un peu plus de 800 euros pour des contrats de 24h par semaine. © Radio France - Cyrielle LE HOUËZEC

"L'année dernière j'avais 4 élèves, cette année j'en ai 7."

L'autre problème, c'est la charge de travail très élevé, et le manque de suivi : "On nous impose de plus en plus d'élèves dans nos classes, cela pénalise les élèves en difficulté. L'année dernière j'avais 4 élèves, cette année j'en ai 7. Comment je vais faire?", s'interroge Françoise. Un manque d'AESH qui peine aussi Nathan, élève de terminale : "J'ai des AESH avec moi depuis le CP. C'est bien qu'elles se mobilisent car, les pauvres, il y a de plus en plus d'élèves en difficulté comme moi et plus ça va moins elles sont nombreuses", déplore t-il.