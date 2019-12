Voiron : les usagers du train craignent une grève longue

Voiron, France

La mobilisation contre la réforme des retraites continue. Du côté des trains on redoute un "lundi noir". La SNCF a appelé à plusieurs reprises depuis vendredi à ne pas venir en gare, craignant que l'affluence ne crée des situations dangereuses. C'est d'autant plus problématique pour ceux qui prennent le train tous les jours, comme les habitants de Voiron (Isère) qui travaillent à Grenoble.

Adapter son voyage

Marjolaine est Voironnaise. Elle travaille en entreprise à Échirolles et doit adapter ses trajets pour s'y rendre. Un nouvel équilibre assez précaire. "Ça veut dire prendre les bus TransIsère, prendre les tramways de la TAG. Il faut donc que les deux réseaux fonctionnent. Ça m'oblige à faire au moins une heure de transport supplémentaire par jour." Elle envisage aussi le covoiturage avec ses collègues mais "ce n'est pas évident car nous n'avons pas tous les mêmes horaires de travail."

Ce qu'elle redoute, c'est surtout que ce conflit social ne s'éternise : "On a déjà vécu des grèves longues. C'est beaucoup de fatigue, avec souvent un arrêt maladie au milieu parce qu'on en peut plus. De l'agacement et des répercussions sur la vie de famille."

Sur le quai de la gare, pas de train à l'horizon. Et ça pourrait durer si aucun accord n'est trouvé entre le gouvernement et les syndicats. © Radio France - Nicolas Joly

Changer ses habitudes

Cédric habite Voiron et travaille à Grenoble en tant que technicien de maintenance dans l'éclairage public. Il a posé une RTT le 5 décembre et depuis il s'adapte pour éviter la galère : "j'ai pris le pc de mon bureau pour pouvoir faire du télétravail et assurer une continuité dans mon job." Mais il sait qu'il sera bien obligé de se rendre sur son lieu de travail à un moment ou à un autre.

Il ne possède pas de voiture personnelle et pâtit donc d'autant plus de la situation : "On fait des choix écologiques, on nous dit de ne plus prendre notre véhicules pour limiter les émissions de CO2. On fait un effort. Et au final on se fait encore taper sur les doigts indirectement à cause de la grève. C'est un peu frustrant."