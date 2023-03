Voiron : un peu plus de 400 personnes dans la rue contre la réforme des retraites ce samedi

Trois jours avant la journée de mobilisation nationale mardi 7 mars, une nouvelle manifestation contre la réforme des retraites avait lieu à Voiron ce samedi après-midi. Un peu plus de 400 personnes se sont rassemblées à 14h devant la Bourse du Travail, place Jacques Antoine Gau, avant de se mettre en route, direction au terme d'une boucle : la permanence de la députée Modem Elodie Jacquier-Laforge.

C'est quasiment la première manifestation voironnaise contre le projet de réforme. Vincent apprécie cette mobilisation locale : "J'ai déjà fait les manifestations à Grenoble. L'effet de masse c'est bien, mais les manifestations c'est aussi se rencontrer, discuter... et là ça permet par exemple de trouver les covoiturages pour Grenoble mardi".

Manifester sans avoir à sacrifier une journée de salaire

Et puis la mobilisation voironnaise, en plein week-end, permet surtout à certains de se mobiliser sans devoir poser un jour de grève : "On considérait que ça permettait aux gens qui ne voulaient pas perdre une journée de salaire de venir", explique Franklin Paquin, secrétaire de l'union locale des retraités CFDT. "Il y a beaucoup de gens qui nous ont demandé ce que l'on faisait, jusqu'ici on avait juste organisé au marche avec des flambeaux, et on s'est dit que le samedi était le jour opportun pour faire venir le maximum de personnes, parce qu'il y a des gens qui ont des petits salaires, qui ne veulent pas perdre une journée".

"Ca tape dur, une journée de grève, sur mon salaire", confirme Anne, professeur de mathématiques, qui ne manque pourtant aucune occasion de se mobiliser: "Je vais essayer, dans la mesure de mes moyens financiers. Les manifs au maximum, les journées de grève dès que je peux.".

Une mobilisation pour ceux qui ne pourront pas faire grêve

Et puis il y en a d'autres qui ne peuvent tout simplement pas se mettre en grève, comme les soignants. Cyril est chef de service dans une structure médico-sociale auprès d'adultes en handicap psychique : "Moi je suis en responsabilité dans mon travail, du coup c'est l'opportunité de ne pas impacter le fonctionnement du service que j'encadre, tout en me positionnant par rapport à la réforme contre laquelle je suis".

A tout cela s'ajoutent ceux déjà pris le 7 mars, comme Jacques, qui a des obligations professionnelles le 7 mars : "Je suis convoqué devant le tribunal de commerce mardi, et du coup je ne pourrai pas aller à la manifestation. C'est sûr qu'une manifestation le samedi c'est toujours plus sympathique et puis ça permet de venir manifester avec les camarades, avec les copains".