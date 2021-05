Voisinage à Soustons : une association qui aide à la réinsertion professionnelle

L'association Voisinage basée à Soustons a été créée en 1995. Son but est de proposer de l'emploi à des personnes au chômage et en difficulté dans leur parcours professionnel. Elle propose un atelier/chantier d'insertion dans les murs de la société. Ces derniers sont valorisés et embauchés durant quelques mois avant de reprendre leur envol. Plus de quarante salariés sont en ce moment en parcours d'insertion et treize personnes sont employées par l'association pour les accompagner.

Ouvertures de recycleries à Soustons et Tyrosse

Le but de la recyclerie est de récolter tout ce dont vous n'avez plus besoin à la maison. De l'électroménager aux bibelots en passant par les habits. Une seconde vie leur est par la suite donnée. Cette activité permet de donner du travail aux salariés de l'association en réinsertion. Cela permet également à ceux qui doivent s'équiper, après adhésion de 2 euros à l'association d'avoir des équipements en bon état et vert.

