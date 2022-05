Un problème de stationnement devant le village de transition dans le quartier de la Rauze à Montpellier

Une vingtaine de voitures sont garées devant le village de transition dans le quartier de la Rauze à Montpellier. Depuis une semaine, les 165 roms, 92 adultes et 73 mineurs, du bidonville de Celleneuve se sont installés dans ces préfabriqués installés à la frontière avec la commune de Lattes, sous l'autoroute A709.

Le collectif de riverains de la Rauze, qui s'était mobilisé contre ce projet, est satisfait du travail des associations sur place. En revanche, il dénonce un problème de stationnement. Le terrain n'est pas assez grand pour que les habitants du village de transition s'y garent. Ils ont donc improvisé un parking en bordure de route, en s'attribuant des emplacements nominatifs sous le pont de l'autoroute. Ils ont mis des pancartes en carton sur les grillages avec leurs noms et leurs plaques d'immatriculation.

Le collectif de riverains de la Rauze trouve cela dangereux parce que les véhicules sont stationnés après une série de virages sans visibilité et sans trottoir. "On a chaque jour plus d'une centaine d'étudiants qui passent à pied dans ses virages pour rejoindre la résidence pas loin. C'est sur le chemin pour rejoindre le tram. Et puis surtout, on a maintenant des véhicules garés de l'autre côté de la piste cyclable. Ce qui veut dire que pour se garer ou pour sortir leur véhicule, ils sont obligés de traverser une piste cyclable avec un tout petit espace et un risque d'accident très important" déplore Sébastien Chabroud, du collectif de riverains.

Une solution pérenne va être trouvée

Sébastien Chabroud et les autres riverains assurent qu'ils avaient prévenu en amont la préfecture de l'Hérault et la mairie de Montpellier qu'il y aurait un problème de stationnement. "On nous répondait de ne pas nous inquiéter, qu'il n'y aurait que peu de véhicules et qu'ils ne seraient pas sur le terrain. Depuis le début on dit qu'il ne faut pas non plus de véhicules dans ce virage dangereux. Il devait y avoir des panneaux pour empêcher le stationnement et un passage de fourrière. Sauf que la réalité sur cette première semaine, c'est que nous avons un souci avec les véhicules." Selon lui, les habitants du village de transition auraient été mal informés sur les endroits où ils ont le droit de se garer ou non. Il veut qu'une équipe de la police municipale de Montpellier vienne rectifier le tir.

La préfecture de l'Hérault et la mairie de Montpellier assurent que le message va être passé. Les associations qui gèrent le site vont rappeler aux résidents du village qu'ils n'ont pas le droit de se garer à cet endroit. La mairie explique qu'il faut un temps de calage. Dans un second temps, une réflexion va être menée pour trouver une solution pérenne pour ne plus avoir ces voitures en bordures de route. Si le problème perdure, la police procèdera à l'enlèvement des véhicules en stationnement dangereux.

Une vingtaine de voitures stationnées à côté du village de transition dans le quartier de la Rauze à Montpellier. © Radio France - Morgane Guiomard

Des pancartes en carton ont été installées sur les grillages pour se répartir les emplacements de voitures. © Radio France - Morgane Guiomard