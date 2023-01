Vol de câbles en cuivre chez Orange : "en 2022 ça représente la distance entre Nantes et Angers"

C'est sur la thématique du vol de cuivre que la toute nouvelle directrice régionale d'Orange en Pays de la Loire Véronique Fontaine a fait son premier déplacement sur le terrain en ce début janvier.

Invitée de France Bleu Loire Océan Véronique Fontaine confirme l'ampleur du phénomène : "En 2022 on a recensé 74 actes de malveillance sur notre réseau en Pays de la Loire. Si on regarde toute ce qu'on nous volé en 2022 c'est la distance entre Nantes et Angers soit 440 tonnes de cuivre. Or, quand on sait que le cuivre se négocie environ à 8 euros le kilo, à la fin ça chiffre" On a fait le calcul. En effet, le préjudice pour le groupe Orange se monte à 3.5 millions d'euros.

"Quand on doit remplacer d'un coup 300 mètres de câble, encore faut-il les avoir en stock"

Et au delà de la seule question financière, il y a la relation avec les clients exaspérés par ces coupures et les délais pour réparer. "Ces vols ont des conséquences très importantes sur les aspect matériels. Par exemple, sur une intervention nous avons eu besoin de 300 mètres de câble pour réparer. Or nous n'avions pas ce type de calibre immédiatement sous la main, surtout quand les vols se répètent. Et il nous faut parfois aller s'approvisionner chez les départements voisins et c'est toute notre chaîne logistique qui se trouve désorganisée." confie encore Véronique Fontaine.

"Nous sommes les pays le plus fibré d'Europe"

A propos du déploiement de la fibre, et alors que certains élus locaux , dont le maire des Sables d'Olonne, dénoncent des retards dans le calendrier, Véronique Fontaine défend le travail de ses équipes :

"La fibre c'est un projet industriel d'envergue, aujourd'hui la France est le pays le plus fibré d'Europe. On peut être fier de ce qui a été accompli par tous les opérateurs et les collectivités. Sur la Loire-Atlantique, on est à 265.000 prises posées, dont 185.000 à Nantes donc toute la ville ou presque est fibrée" se félicite la directrice régionale d'Orange.

Quant à la situation spécifique des Sables d'Olonne : "nous avons tenu nos engagements initiaux, mais comme il y a une croissance démographique importante, effectivement, il nous reste des prise à poser. Plutôt que de polémiquer, je préfère regarder devant, pour voir comment on peut poursuivre le déploiement."

Un déploiement qui passe parfois par le retour de poteaux sur les trottoirs. "Quand on peut passer dans les conduites enterrées, on le fait bien sûr. Mais ensuite quand on nous demande de construire une route mais qu'il n'y a pas de chemin, on n'a pas d'autres solution que de poser des poteaux. Je reconnais que ce n'est pas forcément le plus esthétique, mais on n'a pas d'autre alternative pour déployer la fibre."