Volailles, saumon, foie gras, des "ramasses" de luxe pour la banque alimentaire de Touraine

Tours, France

C'est un peu Noël après Noël pour la banque alimentaire de Touraine. L'association qui collecte chaque année en Indre-et-Loire l'équivalent de 2,3 millions de repas en stockant environ 1 200 tonnes de denrées alimentaires voit ce qu'elle appelle ses "ramasses" se composer de produits de luxe comme le foie gras, la volaille ou encore le saumon. Des surplus que la grande distribution donne à l'association plutôt que de les envoyer à la benne. Au lendemain de Noël sur la métropole de Tours on avoisine les 3 tonnes de nourriture, c'est un peu plus que d'habitude dit une bénévole de la banque alimentaire. Hypermarchés, supermarchés, grossistes, sur les 11 points de collecte et en une matinée, 2 tonnes 6 de denrées ont été chargées dans les camionnettes blanches de l'association. En cette période les bénévoles font quelques jolies trouvailles comme l'explique Pascal l'un des bénévoles de la banque alimentaire : "Au magasin Grand Frais on a eu un caddie de poissons, du saumon, du beau poisson c'est très rare, ce sont de beaux produits frais et cela fait plaisir de trouver cela à la "ramasse". On a aussi des chips c'est assez rare et là il y a beaucoup de paquets"

Noël n'est qu'un début car les dates limites de consommation de nombreux produits se prolongent jusque début janvier, il y aura donc encore des invendus des fêtes à partir du 2 janvier. En Touraine la banque alimentaire distribue toutes ces denrées à 54 associations qui ensuite les redonnent à 15 000 bénéficiaires.