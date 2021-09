Société des eaux de Volvic : l'entreprise s'engage à réduire ses prélèvements en eau

Le préfet du Puy-de-Dôme et le directeur des usines de Volvic ont signé ce jeudi 23 septembre un Plan d'utilisation rationnelle de l'eau. L'entreprise est accusée par plusieurs associations et particuliers de vider les nappes phréatiques de la zone.

Le préfet (à gauche) et le directeur de la SEV (à droite) s'engagent à la demande de l'Etat.

Le directeur de la Société des eaux de Volvic (SEV), Jérôme Gros, et le préfet du Puy de Dôme, Philippe Chopin, se sont engagés ce jeudi. Ils ont signé un Pure : un Plan d'utilisation rationnelle de l'eau.

Diminuer ses prélèvements d'eau

Volvic s'engage à prélever 10 % d'eau en moins par rapport au volume autorisé annuellement par l'Etat, ce qui équivaut à 280 millions de litres en moins par an. L'entreprise prévoit même d'atteindre les 20 % de diminution d'ici 2025.

Autre engagement : la SEV prévoit de diminuer ses prélèvements en cas de sécheresse. 5 % en moins par mois en cas d'alerte sécheresse, et 10 % en cas d'alerte sécheresse renforcée. Des chiffres qui devraient également doubler d'ici 2025. Le Pure permettra en effet au préfet d'imposer des restrictions de prélèvements d'eaux en situation de tension hydrique.

En plus de Volvic, 27 entreprises du Puy-de-Dôme comme Limagrin ou Sanofi seront concernées. Pour assoir ce Plan d'utilisation rationnelle de l'eau auprès des usines qui consomment le plus d'eau dans le département, un arrêté préfectoral devrait être pris début octobre.

Volvic accusée d'assécher les nappes phréatiques

Depuis plusieurs années, des associations et des particuliers vivant sur la zone aquifère de Volvic accuse l'entreprise d'assécher les nappes phréatiques de ce milieu. Même en période de sécheresse, l'usine continuait de s'approvisionner, sans restriction. Un comportement contraire à la loi de 2006 sur l'eau et les milieux aquifères, qui indique que les habitants et les écosystèmes sont prioritaires sur l'usage de l'eau en cas de tension hydrique.

Depuis 2019, l'association Eau Bien Commun tire la sonnette d'alarme. Pour Laurent Campos-Hugueney, le porte-parole, l'engagement de Volvic "va dans le bon sens". Il se demande toutefois :

Est-ce que ce sera suffisant pour rétablir le débit des sources en aval ?

Il rappelle que la SEV est accusée d'avoir asséché la pisciculture de Saint-Genès l'Enfant, et d'autres nappes phréatiques de la zone aquifère. Depuis les années 1980, la nappe phréatique de Volvic a diminué de 30 %.