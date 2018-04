Avec le beau temps, c'est le retour des barbecues. Mais peu d'entre nous se soucient vraiment de la qualité et de l'origine du charbon de bois. Or en préparant votre barbecue, vous contribuez peut-être à la déforestation dans des pays tropicaux.

Yonne, France

La plupart d'entre nous sont comme Hervé, pas attentifs aux étiquettes : "on regarde le prix comme tout le monde. Mais l'origine du charbon et même comment c'est fait, je ne saurais pas vous dire."

Le taux élévé de carbone dans le charbon de bois est signe de qualité

Pour savoir s'il s'agit de charbon de qualité, il faut connaître le taux de carbone (qui n'est quasiment jamais indiqué sur les emballages, faute de législation), or c'est cela qui fait la différence. Plus il est élevé, plus la combustion sera longue comme l'explique Gabriel Taviot, dernier fabricant en France de charbon en meule de terre. Il est installé à Arthonnay dans le Tonnerrois : "Nous on a un taux de carbone à 90% et la norme européenne est à 78%".

Le charbon industriel donne de plus petits morceaux que l'artisanal

Gabriel Taviot assure que son charbon est meilleur que le charbon industriel : "c'est fait dans des fours industriels où le bois est plus cuit que dans une meule de terre. Et c'est pour cela qu'on ne trouve que des petits morceaux dans les sacs, nous on a des gros morceaux. En industriel, c'est un charbon de bois qui est noir. Le nôtre est gris et quand on le prend, il ne salit pas les mains."

"Du charbon vendu au kilo, avec un risque qu'il soit lié à la déforestation"

Vous l'avez peut-être constaté, le charbon artisanal est souvent vendu au litre contrairement aux petits sacs bon marché vendus au kilo. Des sacs dont il faut se méfier estime Pierre-Olivier Watrin de l'ONG, The Forest Trust : "Le charbon de bois au kilo va utiliser des bois plus denses. Les bois tropicaux sont plus lourds et sont plus denses (ndr: que ceux des zones tempérées). La corrélation dont on s'est aperçu, c'est que lorsqu'il n'y avait pas d'information, souvent c'était du charbon de bois d'origine tropicale, dont on n'avait pas d'indication sur la provenance et donc qu'il y avait un risque qu'il soit potentiellement lié à la déforestation."

"Le charbon de bois est un marché assez opaque" Pierre-Olivier Watrin, de l'ONG The Forest Trust Copier

Actuellement, selon TFT un tiers des sacs de charbon vendus en France ne mentionnent ni l'origine du bois, ni celle du pays. 15 % des sacs dont l’origine n’est pas indiquée sont issues de charbon tropical. L'ONG estime cependant que des efforts importants ont été faits ces dernières années, notamment par la grande distribution, pour assurer plus de transparence sur l'origine du charbon de bois.