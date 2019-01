Loire-Atlantique, France

En parallèle du grand débat national, France Bleu Loire Océan vous donne la parole, tous les matins de cette semaine. Chaque jour, un sujet qui vous concerne et vos propositions, à l'antenne au 02 40 73 6000, entre 8h15 et 8h20. Pour débuter, ce lundi, nous avons écouté vos propositions pour améliorer le pouvoir d'achat des retraités. En voici une synthèse.

Une revalorisation des retraites en fonction de l'inflation."

Bernard de La-Bernerie-en-Retz : "il faut une meilleure revalorisation des retraites. Au minimum au niveau de l'inflation". Ce qui est prévu pour 2019 et 2020, c'est une revalorisation de 0,3% pour une inflation estimée de 1,5%. "D'autant plus que ça fait des années que les retraites stagnent" (pas de revalorisation de 2013 à 2017, ndlr).

"J'ai aussi un petit plan d'épargne logement à 2,5% sur lequel on me prélève 16,5% de prélèvements sociaux. Le livret A est à 0,75% et l'inflation ronge petit à petit l'épargne de ce livret", explique Bernard, obligé donc de puiser dans cette épargne pour faire face à l'augmentation du coût de la vie.

De la vente à domicile en complément de revenus."

David Tan, Nantes, signataire de la tribune des "gilets jaunes libres" en décembre, ceux qui se disaient prêts à rencontrer le Premier ministre : "j'ai rencontré beaucoup de retraités qui se retrouvent, avec plaisir, pour les activités de vente à domicile. Ça peut être une solution pour faire des revenus complémentaires. Les personnes gagnent entre 100 et 300 euros de revenus par mois". C'est-à-dire remettre les retraités au travail pour leur permettre d'améliorer leur pouvoir d'achat ? "Non, ce n'est pas du travail, c'est une activité sympathique à temps choisi".

Sur les revenus d'épargne, en baisse, David Tan a là aussi une proposition : "je fais un peu de finance et j'ai bien vu qu'il y a pas mal de mouvements d'argents qui vont vers la 'fine technologie', donc je leur propose d'investir dans ces solutions nouvelles à la place d'épargner".

Une revalorisation qui suit l'augmentation du coût de la vie pour les retraites d'un montant en-dessous ou égal à celui du Smic."

Léon, de Saint-Gilles-Croix-de-Vie : "ce qui me gène, c'est que la revalorisation des retraites ne sera que de 0,3% alors l'augmentation du coût de la vie serait plutôt de 1,7%. Ça ne suffit pas et c'est surtout pénalisant pour les petites retraites. Il faudrait qu'au moins les plus petites retraites suivent l'augmentation du coût de la vie. On pourrait partir sur l'idée que jusqu'au niveau du Smic, la revalorisation est calée sur l'augmentation du coût de la vie."

Léon souhaiterait aussi la suppression de la CRDF (contribution au remboursement de la dette sociale) : "je la trouve injuste la CDRF parce qu'elle est indexée sur le revenu et imposable".

