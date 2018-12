Vos questions sur la santé au Pays Basque

Ce jeudi 10 décembre France Bleu consacre une journée spéciale à la santé au Pays Basque. Questionnez directement le directeur de l'hôpital Côte Basque de Bayonne et la représentante de l'Agence Régionale de la Santé.

Le 13 décembre France Bleu Pays Basque a décidé de consacrer une journée entière à la santé au Pays Basque. Vos réflexions, vos suggestions, vos initiatives mais aussi vos questions à nos invités, faisons le point tous ensemble !

Ce jeudi 13 décembre questionnez les acteurs de la santé au Pays Basque.

Emission spéciale entre 18h15 et 18h55 consacrée à la santé au Pays Basque. France Bleu invite à son micro Michel Glanes le directeur du Centre Hospitalier Côte Basque Basque et Maritxu Blanzaco la déléguée territoriale de l'Agence Régionale de Santé pour les Pyrénées Atlantiques. Nos invités répondent en direct à toutes vos questions concernant la santé, ses acteurs et ses moyens au Pays Basque.