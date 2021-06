Vosges : l'entreprise de bâtiment Livio cherche désespérément à recruter

La co-gérante Anne-Claire Goulon parle de situation "affolante". Le groupe Livio, basé à Fresse-sur-Moselle (Vosges) et spécialisé dans le bâtiment et le génie civil cherche à recruter mais n'y parvient pas.

Fort de 400 salariés, il ouvre 62 postes immédiatement, principalement des maçons mais aussi des chefs de chantiers et chefs d'équipes. D'ici deux ans et compte-tenu de la pyramide des âges des salariés, il aura besoin d'embaucher une quarantaine de personnes.

Le siège de l''entreprise - Groupe Livio

"On peinait à recruter avant cette période de covid. Aujourd'hui, on a un véritable coup d'arrêt. Quand on a un rendez-vous pour trouver un maçon, parfois il ne se présente pas. Ce sont des choses qu'on n'avait jamais vues avant !" constate Anne-Claire Goulon.

Des chantiers refusés, faute de personnel

Conséquence : Livio se voit contraint de refuser des chantiers. "Croyez-moi, c'est très difficile ! On n'a déjà pas été trop gâtés par la météo depuis le début de l'année mais ça, on ne peut rien y faire et les gens le comprennent. En revanche, quand vous n'arrivez pas à répondre favorablement à un chantier parce que vous n'avez pas assez de personnel, c'est terrible..."

Pourquoi cette situation ? Selon la responsable, les métiers du bâtiment souffrent d'une mauvaise image. "Nous souhaiterions attirer des femmes, notamment dans des métiers de finition. On ne peut pas se passer de leurs candidatures sur des métiers de production. On a beaucoup de candidatures sur des métiers administratifs. Mais on a besoin de personnes sur les chantiers."

"Des métiers rémunérateurs"

Anne-Claire Goulon met aussi en avant la prise en compte de la pénibilité : "On a considérablement amélioré les travaux pénibles avec notamment des brouettes électriques, des petits chariots. Nous avons aussi apporté au sein de l'entreprise de l'osthéopathie, de la sophrologie, de l'acupuncture dans certaines filiales pour amener les gens dans de bonnes conditions physiques jusqu'à l'âge de la retraite".

Quant aux salaires, "les métiers du bâtiment sont rémunérateurs", insite Anne-Claire Goulon. "Un maçon de niveau CP1 touche un salaire de 1 900 à 2 000 euros nets, on n'est pas dans des clichés de SMIC où on va travailler 80 heures par semaine."