Plombières-les-Bains, France

La CFDT des Vosges organise, comme chaque année depuis 20 ans, des rencontres avec les travailleurs saisonniers dans les secteurs touristiques du département. Cette année, une nouveauté : le syndicat lance une application mobile pour smartphone, dédiée à cette main d’œuvre estivale.

Cette application est à télécharger sur le site de la confédération. "Elle permet de renseigner le saisonnier sur ses droits, de gérer le nombre d'heures travaillées et d'être en communication directe avec le siège parisien du syndicat où une équipe spéciale est chargée de répondre le plus rapidement possible aux questions".

Toucher les jeunes

Fréderic Léonet, membre de la CFDT des Vosges, espère ainsi toucher cette population plutôt jeune et férue de nouvelles technologies : "Pour les saisonniers plus anciens, il faudra bien sûr un effort d'adaptation". En attendant, le contact humain reste privilégié.

Laeticia et Lydie(au centre). Deux saisonnières des thermes Napoléon à Plombières-les-Bains © Radio France - Hervé Toutain

La tournée syndicale de la CFDT consacrée à l'emploi saisonnier s'organise un peu partout en France. Prochain rendez-vous en Lorraine : jeudi 26 juillet à Gérardmer, place des Déportés, à partir de 10 heures.