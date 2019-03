La filière textile dans les Vosges recrute 150 personnes

Dans les Vosges, la filière textile recrute. 150 postes sont à pourvoir dans les trois prochaines années. C'est le résultat d'une étude menée auprès des entrepreneurs sur leurs attentes en matière d'emplois et sur les profils recherchés.

Vosges, France

C'est une bonne nouvelle ! Dans les trois prochaines années, la filière textile vosgienne va recruter 150 personnes. Remplacement des départs à la retraite, mais aussi nouveaux métiers liés à l'informatique et aux nécessités d'une intégration plus poussée dans l'économie mondiale.

Ce chiffre de 150 est le résultat d'une étude menée par "Vosges terre textile" auprès des entrepreneurs sur leurs attentes en matière d'emplois et de profils recherchés. "Dans le département la filière est atomisée avec une trentaine d'entreprises qui ont chacune des productions et des besoins différents" souligne Paul de Montclos PDG de Garnier-Thiebaut et président de "Vosges terre textile".

Un secteur qui s'est restructuré et modernisé est à la recherche de web-master, de programmateurs ou encore d'assistants à l'export. En parallèle les métiers propres au textile demeurent. Ainsi Eric Neri, patron de "Maille Verte des Vosges" se propose d'embaucher des bonnetiers, des teinturiers, et des conducteurs de rames.

Il n'existe plus dans les Vosges de centre de formation textile. Aussi les entreprises se proposent-elles de former en interne leurs futurs salariés aux techniques de base.