Vosges : des canons à neige plus performants à la station de La Bresse

La Bresse, France

Les canons à neige ont été modernisés à La Bresse-Hohneck. 360 enneigeurs recouvrent la station de ski vosgienne. Si les nouveaux ont été installés il y a deux ans, c'est ce dimanche que les responsables du domaine ont inauguré officiellement la nouvelle usine à neige de culture, en présence du président de la région Grand-Est.

Concrètement ces appareils fabriquent de la neige plus rapidement et consomment moins d'énergie. "L'installation de neige de culture date de 1987. Il y avait 150 enneigeurs à l'époque. Il fallait la moderniser. Etre plus productif." explique Jean-Yves Remy, PDG du groupe "Labellemontagne", opérateur de la station.

Dans l'usine à neige, deux pompes de plus ont été installées, pour un débit d'eau plus rapide. - Région Grand-Est

S'adapter au réchauffement climatique

"La problématique devant nous, liée en partie à l'évolution climatique, c'est que les périodes de froid sont courtes, reprend Jean-Yves Remy. Il faut qu'on soit capables de produire un domaine skiable commercialement attractif en très peu de temps. On ne va fabriquer plus de neige, on va juste aller beaucoup plus vite"

Aujourd'hui, le taux de couverture en neige de culture est de presque 50% sur le domaine de La Bresse. Cette neige artificielle est un mélange d'eau et d'air froid comprimé.

Stabilité économique

Faire fonctionner les télésièges quand il n'y a pas de neige naturelle, où démarrer la saison le plus tôt possible... le but de cette modernisation est aussi de stabiliser le chiffre d'affaire. Quand aux critiques concernant l'usage de l'eau : "C'est un cycle court avec une réserve d'eau. Il n'y a pas d’adjuvants. Nous réutilisons l'eau. Cela va dans le sens du développement durable" répond Jean Rottner, président de la région.

Coût de la modernisation : 1 520 000 € financé en partie par la région et le département des Vosges.