Vosges : la station de ski alpin de Gérardmer se prépare pour l'ouverture de la saison

Si la station de la Mauselaine à Gérardmer n'ouvrira que le vendredi 8 décembre, une quinzaine de salariés sont déjà sur le pont pour préparer les pistes. Reportage.

Elle n'ouvrira pas dès ce week-end mais on est tout de même sur le pied de guerre à la station de ski alpin de la Mauselaine à Gérardmer, dans les Vosges. Un épais manteau neigeux est tombé ces derniers jours, il y a une cinquantaine de centimètres sur les hauteurs. Un domaine qu'il faut chouchouter pour entamer comme il faut la saison vendredi prochain.

Les dameuses sur le pont

Sur le front de neige, le silence est troublé par les rondes des dameuses. Il s'agit de plaquer, de compresser cette épaisse couche de neige fraîche comme l'explique Dominique Marchal , responsable de l'équipe de damage :

Il faut qu'on compacte tout, partout, pour que ce soit parfait, pour permettre d'avoir une autre neige qui tombe dessus et que ce soit excellent."

La neige recouvre déjà les parties damées quelques heures plus tôt.Dominique ne manque jamais de travail. "C'est un truc de perfectionniste", précise celui qui est présent sur le site l'hiver depuis des décennies. Même s'il est au chaud, avec la radio dans sa cabine, il serait bien tenté par une descente, encore plus quand il croise quelques skieurs venus avant l'ouverture des pistes comme Guy :

Vu le manteau neigeux, ce serait dommage de passer à côté. Il y a avait longtemps qu'on n'avait pas eu un hiver précoce comme ça. J'ai le sentiment d'avoir beaucoup de chance."

Les dameuses entrent en piste à #gerardmer #vosges #neige #snow #jevoislavieenvosges A post shared by Cedric Lieto (@cedriclieto) on Nov 30, 2017 at 7:29am PST

Les skieurs doivent faire attention au dameuses mais aussi aux canons à neige susceptibles de se mettre en route à n'importe quel moment. L'installation est automatisée et se lance quand les critères de températures sont remplis. Des canons surveillés via smartphone et susceptibles d'être pilotés à distance pour alimenter en neige la piste et non la cime des sapins.

Encore une semaine de travail

C'est d'ailleurs pour privilégier la fabrication de neige que le domaine de Gérardmer n'ouvrira pas ce week-end comme le précise Fabrice Clair, le chef d'exploitation :

On a beaucoup de froid, vendredi, samedi et dimanche, on va en profiter pour faire de la neige de culture, produire un maximum. Ca va nous conforter le manteau neigeux et je pense que ça n'en sera que meilleur pour la suite."

La direction de la station préfère prendre ses précautions, pour être prêt à supporter un redoux quand les touristes seront là à Noel.