Vosges : le chiffre d'affaires de l'hôtellerie de moyenne montagne en hausse de 7,7%

Les Vosges plutôt que la Côte-d'Azur. Le tourisme de moyenne montagne a le vent en poupe : le chiffre d'affaires de l'hôtellerie a augmenté de 7,7% par rapport à l'été 2022 selon une étude de la société de conseil MKG publiée ce mercredi 23 aout. Cela concerne les Vosges, le Jura et le Massif Central. Les Français se sont orientés vers des destinations moins couteuses en raison de la hausse généralisé des prix.

Les vacanciers ont "ajusté leurs comportements"

Le contexte économique a profité aux zones plus rurales et de moyennes montagnes, comme c'est le cas pour les Vosges. Les vacanciers ont "ajusté leurs comportements", analyse la société de conseil. A l'inverse, la Corse et le littoral, d'ordinaire très attractifs, ont vu leur taux d'occupation de leurs hôtels reculer par rapport à l'an passé, de respectivement 3.5 points et 6.5 points.

A l'échelle nationale, les vacanciers sont partis moins loin et moins longtemps. A la mi-août les taux de réservation pour septembre s'établissaient ainsi déjà à 41,6% à l'échelle de la France contre 35% un an plus tôt, rapporte MKG.