Vosges: Le nombre d'allocataires du RSA en hausse sensible

"Jusqu'en février dernier, nous étions sur une courbe stable et même en légère baisse, et puis la crise sanitaire a inversé brutalement la tendance dès le mois de mars". Alain Roussel, vice-président du conseil départemental en charge de l'insertion et du logement parle de nouvelles populations qui ont basculé du jour au lendemain dans la précarité. Majoritairement des micro-entrepreneurs, des auto-entrepreneurs et des artisans nouvellement installés. La réduction des périodes d'allocations chômage a également joué un rôle d'accélérateur.

Fin août 11 107 personnes bénéficiaient ainsi du RSA dans les Vosges. Une hausse de 5% sur les 7 premiers mois de l'année. Progression qui devrait s'accentuer dans les prochains mois.

Le financement du RSA pèse lourd dans le budget départemental. 5 millions d'euros par mois soit 60 millions d'euros sur une année. "nous avons déjà budgété une rallonge d'un million d'euros pour boucler l'année" poursuit Alain Roussel qui estime que le note finale pourrait avoiner les 67 millions d'euros pour 2020.

Le département s'inquiète du désengagement de l'Etat, dont la compensation budgétaire est passée de 90% en 2004 à 47% cette année.