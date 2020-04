Vosges : le standard saturé chez Garnier Thiebaut pour des commandes de masques

Garnier Thiebaut met les bouchées doubles pour la fabrication de masques de protection. L'entreprise textile implantée à Gérardmer et spécialisée dans le linge de maison, notamment pour les hôtels et restaurants, a cessé sa production au lendemain du confinement. Mais très rapidement, les machines et les ateliers ont repris du service pour la fabrication de masques de protection, non médicalisés et destinés aux entreprises, commerces, administrations, associations et particuliers. Une vingtaine de salariés, sur les 200 de Garnier Thiebaut, se sont portés volontaires.

Les demandes des collectivités locales se font de plus en plus pressantes pour protéger leur population - Garnier Thiebaut

Deux sortes de masques : les masques confectionnés et les masques tissés."Les masques confectionnés prennent du temps", explique Paul de Montclos, PDG de Garnier Thiebaut. "Il faut couper les tissus, les plier, les piquer, les surjeter, ajouter des élastiques alors que les masques tissés sont fabriqués directement sur les métiers à tisser et permettent de gagner en productivité et en volume." Résultat : une production de 2.500 à 3.000 masques confectionnés par jour auxquels s'ajoutent 15.000 masques tissés. Tous sont homologués, lavables et réutilisables.

On subit indéniablement des pressions

Les demandes émanent des particuliers - "une petite demande mais qui est en train de monter en puissance" - des entreprises - "la plus importante, le monde économique a besoin de masques pour fonctionner ou redémarrer" - et des collectivités locales qui veulent protéger la population. "Là, on commence à avoir des demandes très très significatives", souligne le PDG. D'autant que dans son allocution ce lundi, Emmanuel Macron a annoncé la distribution de masques à partir du 11 mai à chaque Français, en lien avec les maires.

"Le standard est saturé", poursuit Paul de Montclos. "On subit indéniablement des pressions. Vous savez, tous les tempéraments se révèlent en période de crise, aussi bien les gens discrets que ceux qui veulent se faire entendre plus fort que les autres. Dès que des volumes sont trop importants, nous renvoyons vers la préfecture des Vosges qui arbitre. Notre rôle, c'est de produire, pas d'arbitrer."