Vosges : trop de saisies sur salaire de ses personnels, un patron décide de les augmenter

Le fabricant de linge de maison Garnier Thiébaut à Gérardmer, Paul de Montclos décide d'ouvrir pour la seconde fois de l'année des négociations salariales dans son entreprise, après avoir constaté les difficultés de plus en plus importantes de ses salariés face aux hausses du coût de la vie.

Hausse des prix des biens de consommation, des carburants, de l'énergie ces derniers mois, Paul de Montclos dit constater les difficultés de plus en plus importantes de ses personnels, la preuve ? Depuis le début de l'année, les saisies sur salaires augmentent !

Paul de Montclos, le patron du linge de maison Garnier Thiébaut, qui emploie plus de 200 personnes à Gérardmer dans les Vosges, a décidé de "mettre la main à la poche", pour aider ses salariés et de rouvrir pour la seconde fois des négociations. Sa décision : appliquer des augmentations de salaire d'environ 2,5%, en début d'année, et une autre est prévue cet été. En avril, Paul de Montclos a encore proposé une prime au déplacement. Une mesure de hausse qui va coûter entre 120 000 à 150 000€ par an à l'entreprise.

"Vivre avec un salaire proche du SMIC, ce n'est pas trop facile, surtout à Gérardmer qui est une ville touristique. La filière textile vosgienne doit son existence, uniquement grâce au savoir-faire de nos collaborateurs. Il est donc important de leur témoigner de notre reconnaissance, et surtout de les conserver" explique le PDG.

Paul de Montclos Copier

Le patron vosgien explique qu'il va répercuter ces hausses de salaires sur ses produits, le linge de maison Garnier Thiébaut, coûtera 5 à 7% plus cher dès le mois de juillet.