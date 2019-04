Vosges : Un accord trouvé pour les salariés d'Elivia à Eloyes

Éloyes, France

Ils se sont finalement mis d'accord. Les syndicats d'Elivia ont finalement signé, ce lundi, un accord avec la direction sur les conditions de départ des salariés. Depuis quelques semaines, les négociations étaient au point mort au sein du groupe spécialisé dans la transformation de viande de bœuf. Il emploie 81 personnes à Eloyes dans les Vosges.

"On a obtenu 3 mois supplémentaires sur le congé de reclassement, le montant des formations a été multiplié quasiment par 2, détaille Christian Leneutre, le délégué Force ouvrière de l'usine vosgienne. Le syndicaliste se félicite également de la mise en place d'une prime de mobilité de 270 euros pour les salariés qui iront travailler sur le site de Mirecourt.

On a fait le maximum"

Mais pas d'euphorie non plus. "Je ne peux pas être satisfait car il s'agit d'un Plan de sauvegarde de l'emploi, on a juste négocié des mesures pour permettre à des salariés de retrouver du travail", analyse Christian Leneutre. Mais on a fait le maximum pour ceux qui vont perdre leur emploi."

L'usine de transformation de viande d'Eloyes doit fermer ses portes au mois de mai.